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Происшествия

Две украинские студентки попали в страшное ДТП в Польше

10:21 28 мая 2019 211
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше в дорожно-транспортом происшествии пострадали две украинские студентки. Ранее в Польше, на дороге между Краковом и Катовице, загорелся пассажирский автобус сообщением Киев-Прага.

Как сообщают в посольстве Украины в Польше, ДТП произошло 25 мая в районе Долины Служевской. «В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших», — говорится в сообщении.

Накануне девушек в больнице посетила консул, которая пообщалась с пострадавшими и их родителями. Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве в ДТП погибли двое граждан Украины. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне врезавшегося в дерево авто, украинцы 23 и 30 лет — погибли на месте, еще двое пассажиров — граждане Грузии — были травмированы.

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