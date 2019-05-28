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Две украинские студентки попали в страшное ДТП в Польше
В Польше в дорожно-транспортом происшествии пострадали две украинские студентки. Ранее в Польше, на дороге между Краковом и Катовице, загорелся пассажирский автобус сообщением Киев-Прага.
Как сообщают в посольстве Украины в Польше, ДТП произошло 25 мая в районе Долины Служевской. «В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших», — говорится в сообщении.
Накануне девушек в больнице посетила консул, которая пообщалась с пострадавшими и их родителями. Дело находится на контроле Консульского отдела Посольства Украины в Варшаве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле польского города Кентшин в Варминьско-Мазурском воеводстве в ДТП погибли двое граждан Украины. Двое пассажиров, которые сидели на правой стороне врезавшегося в дерево авто, украинцы 23 и 30 лет — погибли на месте, еще двое пассажиров — граждане Грузии — были травмированы.
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