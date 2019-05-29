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Модель Деми Роуз порадовала поклонников своими прелестями в новой фотосессии
Британская красотка «немодельной внешности» Деми Роуз продолжает радовать своих фанатов своими новыми фото.
Пока многие модели нарываются на критику из-за своей худобы, Деми Роуз наоборот, выставляет напоказ привлекательные формы.
А так как они не дают покоя подписчикам, Деми раз за разом поддерживает интерес к ним новыми фотосессиями. В этот раз, сексапильная модель показала свой необъятный бюст в купальнике, в очередной раз доказав, что он действительно хорош (и купальник тоже).
«Великолепна», «Шикарна», «Самая горячая девушка, которую я видел» — млеют от счастья фолловеры в коментариях.
Не обошла мисс Роуз вниманием и свою легендарную пышную попу.
Также Деми Роуз позировала в платье, которое, впрочем, не смогло скрыть всех ее прелестей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Деми запустила собственное мобильное приложение, которое рассказывает о жизни звезды.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!