26.24 / 26.51 29.27 / 29.69
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Модель Деми Роуз порадовала поклонников своими прелестями в новой фотосессии

5:39 29 мая 2019 90
Деми Роуз
Инф. «ФАКТОВ»

Британская красотка «немодельной внешности» Деми Роуз продолжает радовать своих фанатов своими новыми фото.

Пока многие модели нарываются на критику из-за своей худобы, Деми Роуз наоборот, выставляет напоказ привлекательные формы.

А так как они не дают покоя подписчикам, Деми раз за разом поддерживает интерес к ним новыми фотосессиями. В этот раз, сексапильная модель показала свой необъятный бюст в купальнике, в очередной раз доказав, что он действительно хорош (и купальник тоже).

«Великолепна», «Шикарна», «Самая горячая девушка, которую я видел» — млеют от счастья фолловеры в коментариях.

Не обошла мисс Роуз вниманием и свою легендарную пышную попу.

Также Деми Роуз позировала в платье, которое, впрочем, не смогло скрыть всех ее прелестей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Деми запустила собственное мобильное приложение, которое рассказывает о жизни звезды.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины