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Под Киевом горит автомобильная заправка: появились первые фото и видео пожара
Ранним утром в среду, 29 мая, под Киевом в селе Чайки произошел пожар. Загорелась отдельностоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки.
Огонь вспыхнул около 05:30. Движение в районе места происшествия перекрыто, передает Информатор.
На данный момент к месту прибыли три единицы пожарной техники для ликвидации пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания выясняется. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.
На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв. На данный момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире 19 мая вспыхнул масштабный пожар по улице Восточной. По данным ГосЧС, вспыхнула цистерна с топливом на АЗС «Яркон». В результате инцидента пострадали люди — один из сотрудников АЗС получил значительные ожоги и был госпитализирован. В итоге пламя удалось погасить, на пожаре работали 10 экипажей ГСЧС. Спасателям и полиции пришлось перекрывать движение по улице Восточной.
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