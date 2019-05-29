Под Киевом горит автомобильная заправка: появились первые фото и видео пожара

Происшествия

Ранним утром в среду, 29 мая, под Киевом в селе Чайки произошел пожар. Загорелась отдельностоящая автомобильная заправка, которая находится на улице Валентины Чайки.

Огонь вспыхнул около 05:30. Движение в районе места происшествия перекрыто, передает Информатор.

На данный момент к месту прибыли три единицы пожарной техники для ликвидации пожара. Информация о пострадавших и причинах возгорания выясняется. На время работы спасателей правоохранители перекрыли движение по проезжей части.

На заправке хранился бензин, газ и дизельное топливо. Есть информация о том, что был взрыв. На данный момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире 19 мая вспыхнул масштабный пожар по улице Восточной. По данным ГосЧС, вспыхнула цистерна с топливом на АЗС «Яркон». В результате инцидента пострадали люди — один из сотрудников АЗС получил значительные ожоги и был госпитализирован. В итоге пламя удалось погасить, на пожаре работали 10 экипажей ГСЧС. Спасателям и полиции пришлось перекрывать движение по улице Восточной.

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