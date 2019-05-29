Шоу-бизнес

Кит Харингтон лег на лечение в реабилитационную клинику после съемок «Игры престолов» (фото, видео)

Исполнитель роли Джона Сноу в телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон лег на лечение в реабилитационную клинику после окончания съемок последнего сезона культовой саги.

«Кит решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы заняться некоторыми личными вопросами», — заявил представитель британского актера.

Между тем издание New York Post сообщает, что 32-летний Харингтон прибыл в элитный реабилитационный центр Prive-Swiss в американском штате Коннектикут, где пытается снять пережитый во время работы стресс и побороть возникший на нервной почве алкоголизм. Он поступил в клинику перед выходом в эфир финальной серии «Игры престолов».

Ранее Кит, который играл Джона Сноу в течение восьми лет, признавался, что испытывал серьезную эмоциональную нагрузку. Он также не смог сдержать слез во время коллективной читки сценария последней серии, в которой его герой убивает героиню Эмилии Кларк Дейенерис. В сети появилось видео реакции актера.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Игры престолов» Кит Харингтон признался, что ему понравилась смерть его жены.

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