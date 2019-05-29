Шоу-бизнес

Неописуемое уродство: в сети высмеяли фото армейской одежды в России от рэпера Тимати

В России обсуждают провокационную модную коллекцию одежды от известного рэпера Тимура Юнусова (сценическое имя Тимати). Ее презентация прошла пафосно — в Национальном центре управления обороной России. Ранее «ФАКТЫ» писали о другом бизнесе Юнусова.

Многие из пользователей соцсетей до сих пор остаются в недоумении, увидев на подиуме моделей в платьях, больше похожих на растянутые гимнастерки, футболках с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине.

Уже известно, что похожие шорты выпускает другой известный бренд, и они давно продаются на китайской интернет-платформе Aliexpress. На этот факт в Twitter обратил внимание блогер, пишущий под ником «Усы Пескова».

«Уродство, неописуемое уродство», — не скрыл эмоций другой пользователь, опубликовав фото платья-гимнастерки.

«Тимати представил новые наряды для молодых парней и девчонок, в которых очень стильно терять конечности на минных полях дальних рубежей», — пишет «Четкий ТАСС».

Напомним, «ФАКТЫ» писали о росте «победобесия» на оккупированных Россией территориях Донбасса и в Крыму. Генеральная прокуратура даже завела уголовное дело из-за таких военных оргий с детьми.



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