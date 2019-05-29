Украина

Очень грустно: в сети показали фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму

В сеть выложили фотографии, сделанные на месте, где раньше проводился популярный фестиваль электронной музыки KaZantip. Похожая картина в оккупированном Крыму была и год назад.

Теперь в крымском селе Поповка (фестиваль проводился там с 2001 по 2013 год) году тихо и пустынно. Фото в сеть выложила блогер RoksolanaToday&Крым. «Казантип, который мы заслужили. Очень грустно. Зато нас оградили нас от наркоманов, травмо- и пожароопасных мероприятий и разврата!» — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2014 году по политическим причинам из оккупированного Крыма «уехали» такие известные фестивали, как «Республика Казантип» и «Джаз Коктебель.



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