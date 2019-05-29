Происшествия

На шахте во Львовской области произошел обвал: есть жертвы

В среду, 29 мая, в 6 часов утра произошел обвал породы на шахте «Лесная» № 6, расположенной в селе Слипец Сокальского района Львовской области. Ранее в этом районе произошло аналогичное ЧП на шахте «Надежда», где погиб 41-летний шахтер

Как сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, по предварительным данным в шахте засыпало двух горняков. Тело одного из них — 22 -летнего шахтера (местный житель) было обнаружено около 6:00. Другого горняка — 48-летнего мужчину — продолжают искать под завалами. На месте работают спасатели, полиция, ГСЧС, дежурят медики.

Позже стало известно, что спасатели нашли тело и второго погибшего шахтера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области во время плановых выполнения работ на одной из шахт 27-летний проходчик получил тяжелые травмы, из-за которых погиб на месте. Также пострадали 40-летний проходчик и 30-летний помощник начальника участка.

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