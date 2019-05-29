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Украина

Геращенко призвала Зеленского предоставить гражданство воевавшей на Донбассе россиянке Юлии Толопе

11:05 29 мая 2019 141
Юлия Толопа
Инф. «ФАКТОВ»

Первый вице-спикер Ирина Геращенко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предоставить гражданство Украины ветерану АТО Юлии Толопе (позывной «Валькирия»). «ФАКТЫ» писали о этой гражданке России, которая с 2014 года воюет на Донбассе в составе добровольческого батальона «Айдар».

В своей записи в Facebook Геращенко констатировала, что занималась этим вопросом раньше, однако не успела пройти все бюрократические процедуры.

«Ждем теперь решения от новой власти», — написала первый вице-спикер, опубликовав фотокопию своего обращения к президенту.

Напомним, ранее к президенту Зеленскому обратился гражданин Молдовы Станислав Гибадулин (позывной «Хитмен»), который на днях получил тяжелое ранение на Донбассе, воюя в рядах ООС. Боец просит дать ему и его побратимам гражданство Украины.

На данный момент Зеленский вернул гражданство Украины экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

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