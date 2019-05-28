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Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился исключить из указа от 26 июля 2017 года положение об утрате украинского гражданства Михеилом Саакашвили, который ранее заявлял о готовности вернутся в нашу страну.
Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за Михеила Саакашвили просил и мэр Львова Андрей Садовой, который признавал, что неординарная фигура бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывает различные эмоции у украинцев.
Бывшего грузинского президента и губернатора Одесской области выдворили из Украины и отправили самолетом на территорию Польши в феврале 2018 года.
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