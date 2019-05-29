Продуктовые ярмарки в Киеве с 29 мая по 2 июня: адреса

Клуб потребителей

Продуктовые ярмарки традиционно пройдут во всех районах Киева в течение всей недели. На ярмарке можно купить овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. А на Подоле в столице запланированы несколько фестивалей, на которых свои товары представят украинские производители (обувь, одежду, игрушки и прочее), с развлечениями, концертами и блюдами национальной кухни.

Продуктовые ярмарки с 29 мая по 2 июня пройдут:

29 мая (среда)

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

30 мая (четверг)

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.

31 мая (пятница)

в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;

в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;

в Соломенском — на улицах Просвещения (между улицами Вузовской и М. Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

1 июня (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между улицей Бальзака и проспектом В. Маяковского);

в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;

в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Донца и Героев Севастополя, 35а);

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12.

2 июня (воскресенье)

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Подольском — на улице Светлицкого, 33;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее участник шоу «МастерШеф. Профессионалы» Константин Лайпаков рассказал «ФАКТАМ», как правильно выбирать и готовить рыбу.

А один из самых ярких участников проекта Алик Мкртчян поделился секретами приготовлении птицы: курицы, цесарки, индейки и утки, а также рассказал, на что обращать внимание, покупая красное мясо на рынке, какая часть туши лучше подойдет для определенного блюда, как правильно готовить говядину и какие части туши покупать не стоит.

Киевляне и гости столицы 1−2 июня могут посетить фестиваль «Made in Ukraine» (он также запланирован на 13−14 июля и 5−6 октября) на Контрактовой площади в Киеве. Монтаж конструкций намечен на 30 мая, 11 июля и 3 октября, демонтаж — соответственно на 4 июня, 16 июля и 8 октября. На ярмарке отечественные производители представят свои товары — женскую и мужскую одежду, обувь, аксессуары, украшения, детские товары, бытовые товары и косметику. Будут и гастрономические предложения.

Также предусмотрены развлечения для детворы и взрослых, музыкальные номера, фуд-корты, лаунж- и фотозоны, игровые площадки, даже уголки для мам с малышами.

А 8 июня с 10:00 до 22:00 (а также 31 августа и 1 сентября) на Подоле будет проходить Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты». Она развернется на улице П. Сагайдачного (на отрезке от № 16 до № 24 по четной и от № 29 до № 41 на нечетной сторонах). Посетителям предложат продукцию хенд-мейд от украинских мастеров. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, посмотреть концерт.

Монтаж конструкций и оборудования пройдет 7 июня (с 20:00) до 07:00 8 июня; 30 августа (с 20:00) до 07:00 31 августа, а демонтировать их будут 9 июня — с 23:00 до 07:00 10 июня; 1 сентября — с 23:00 до 07:00 2 сентября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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