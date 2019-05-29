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Продуктовые ярмарки в Киеве с 29 мая по 2 июня: адреса
Продуктовые ярмарки традиционно пройдут во всех районах Киева в течение всей недели. На ярмарке можно купить овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия.
А на Подоле в столице запланированы несколько фестивалей, на которых свои товары представят украинские производители (обувь, одежду, игрушки и прочее), с развлечениями, концертами и блюдами национальной кухни.
Продуктовые ярмарки с 29 мая по 2 июня пройдут:
29 мая (среда)
- в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
30 мая (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.
31 мая (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 78;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улицах Просвещения (между улицами Вузовской и М. Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
1 июня (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между улицей Бальзака и проспектом В. Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя, 42 (между улицами Донца и Героев Севастополя, 35а);
- в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12.
2 июня (воскресенье)
- в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее участник шоу «МастерШеф. Профессионалы» Константин Лайпаков рассказал «ФАКТАМ», как правильно выбирать и готовить рыбу.
А один из самых ярких участников проекта Алик Мкртчян поделился секретами приготовлении птицы: курицы, цесарки, индейки и утки, а также рассказал, на что обращать внимание, покупая красное мясо на рынке, какая часть туши лучше подойдет для определенного блюда, как правильно готовить говядину и какие части туши покупать не стоит.
Киевляне и гости столицы 1−2 июня могут посетить фестиваль «Made in Ukraine» (он также запланирован на 13−14 июля и 5−6 октября) на Контрактовой площади в Киеве. Монтаж конструкций намечен на 30 мая, 11 июля и 3 октября, демонтаж — соответственно на 4 июня, 16 июля и 8 октября. На ярмарке отечественные производители представят свои товары — женскую и мужскую одежду, обувь, аксессуары, украшения, детские товары, бытовые товары и косметику. Будут и гастрономические предложения.
Также предусмотрены развлечения для детворы и взрослых, музыкальные номера, фуд-корты, лаунж- и фотозоны, игровые площадки, даже уголки для мам с малышами.
А 8 июня с 10:00 до 22:00 (а также 31 августа и 1 сентября) на Подоле будет проходить Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты». Она развернется на улице П. Сагайдачного (на отрезке от № 16 до № 24 по четной и от № 29 до № 41 на нечетной сторонах). Посетителям предложат продукцию хенд-мейд от украинских мастеров. Кроме того, можно поучаствовать в мастер-классах, посмотреть концерт.
Монтаж конструкций и оборудования пройдет 7 июня (с 20:00) до 07:00 8 июня; 30 августа (с 20:00) до 07:00 31 августа, а демонтировать их будут 9 июня — с 23:00 до 07:00 10 июня; 1 сентября — с 23:00 до 07:00 2 сентября.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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