Вознесение: традиции и приметы католического праздника

Общество

Вознесение Господне римокатолики в 2019 году отмечают 30 мая (у православных праздник в 2019 году выпадает на 6 июня).

Украинские знатоки народных традиций и примет утверждают, что, если в Вознесение первый раз выкупаться в водоеме, будешь здоров целый год. Молодость и красоту подарит умывание утренней вознесенской росой.

Наблюдают на Вознесение и за погодой: считается, что солнце и тепло в этот день предрекают щедрый урожай, а дождь и гроза не сулят ничего хорошего.

Этот древний праздник установлен в память о вознесении Спасителя на небеса к Богу Отцу на 40-й день после Воскресения. Событие это, как написано в Деяниях апостолов, произошло на Масличной горе близ Вифании.

В первые века христианства празднование Пасхи продолжалось 50 дней и заканчивалось днем Пятидесятницы, когда отмечались два события — Сошествие Святого Духа на апостолов и Вознесение Господне. И только с IV века празднование Вознесения было перенесено на сороковой день после Христова Воскресения.

Вознесение, всегда приходящееся на четверг, в литургии римокатолической церкви относится к великим (предписанным) праздникам, во время которых положено посещать мессу, участвовать в торжественных процессиях и воздерживаться от тяжелой работы, поэтому во многих католических странах дни таких праздников официально являются выходными (в Украине для удобства верующих разрешается переносить праздничные торжества с четверга на ближайшее воскресенье).

В некоторых католических странах три дня, предшествующие Вознесению (их еще называют «Тремя днями прошений»), посвящаются церковным молениям о благоприятной погоде и хорошем урожае. Например, во Франции еще в начале XX века в первый из трех дней молились о сенокосе, во второй — о жатве, в третий — об уборке винограда, а затем освящали колодцы и источники. О погоде, благоприятствующей хорошему урожаю, в течение трех дней молят Бога и католики Австрии, Бельгии, других европейских стран. По улицам городов по случаю праздника проходят торжественные процессии.

Всенощные богослужения в честь Вознесения сопровождаются особыми обрядами. Во многих католических странах во время мессы благословляют бобы и виноград, гасят пасхальные свечи. В некоторых церквях, как бы символизируя восшествие Иисуса на небо, статуи Христа поднимают до потолка храма, сопровождая это действо специальными церемониями и песнопениями.

А в Германии, например, учитывая, что Господь принадлежит всему миру, вообще в этот день отдают предпочтение проведению богослужений вне стен храмов. Заканчивается служба тем, что в небо выпускают немецкий символ праздника Вознесения — голубей, наблюдая за ними, пока они не исчезнут из виду. С давних времен считается, что вода и травы в этот день приобретают особую целебную силу. Поэтому чтущие традиции немцы рано утром собирают травы (особо ценятся тимьян и солодка), чтобы в течение года использовать их для приготовления очень популярного в этой стране целебного травяного чая. Его пьют при лечении простудных заболеваний, многих других болезней и просто потому, что он очень вкусный.

В Австрии, особенно в сельской местности, в этот праздник проводятся музыкальные фестивали, ярмарки, народные гуляния. И соблюдают древнюю традицию — едят только мясо птицы. Даже булочки к этому дню выпекают в виде птичек.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в июне 2019 года в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции украинцы, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут дважды отдыхать по три дня подряд.

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