Итоги выборов в ЕС: евроскептики могут доставить немало хлопот «большой коалиции»

Мир

Вечером 28 мая в Брюсселе собрались главы государств и правительств стран — членов Евросоюза, чтобы обсудить итоги выборов в Европарламент. Голосование проходило с 23 по 26 мая во всех 28 странах ЕС. От его результатов зависит не только, каким окажется расклад в одном из двух законодательных органов Евросоюза, но и то, кто уже в нынешнем году займет посты в руководящих органах ЕС. Должен смениться состав Еврокомиссии, включая председателя. Напомним, в настоящее время ее возглавляет Жан-Клод Юнкер.

Также должны уйти со своих постов глава Европейского совета Дональд Туск, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и глава Европейского центробанка Марио Драги.

Именно согласование кандидатур преемников этой так называемой «большой четверки» было темой встречи в Брюсселе. За пост главы Еврокомиссии традиционно конкурируют между собой Германия и Франция. Приезд Ангелы Меркель в Брюссель был запланирован за три часа до официального начала саммита. Канцлер ФРГ прибыла даже на 15 минут раньше условленного времени. Ей пришлось ждать, когда откроют вход в центральный зал заседаний Европейского совета. Сразу после Меркель прибыл Эммануэль Макрон.

Их партии на выборах в Европарламент показали не очень хорошие результаты. В Германии блок ХДС/ХСС хоть и сохранил лидерство, но потерял часть голосов. И это является неудачей. Под Меркель вновь зашаталось кресло канцлера. Партия Макрона во Франции и вовсе скатилась на второе место, пропустив вперед «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. В целом расклад сил в Европарламенте нового созыва существенно изменился. В нем насчитывается более 200 национальных партий, которые объединены в восемь политических фракций, или групп. До сих пор двумя крупнейшими фракциями были Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов. Они сформировали своего рода «большую коалицию». Ей удавалось проводить законопроекты, направленные на укрепление Евросоюза.

Однако на нынешних выборах заметно усилили свои позиции в Европарламенте так называемые евроскептики и правые популисты. «Большая коалиция» потеряла часть голосов. И теперь Европейской народной партии и Прогрессивному альянсу социалистов и демократов придется привлечь к своей коалиции либералов и «зеленых». С правыми популистами они сотрудничать не хотят. А те уже заявили, что намерены создать собственную группу, в которую войдут немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), итальянская «Лига», Датская народная партия, партия «Истинные финны», Австрийская партия свободы (АПС), партия Марин Ле Пен, а также эстонские правые популисты. Не исключено, что к ним присоединится и британская партия Brexit.

Новая фракция будет называться Европейский альянс народов и наций. И она может доставить немало хлопот «большой коалиции». В всяком случае, правопопулисты твердо намерены добиться пересмотра миграционной политики ЕС. Как заявил сопредседатель АдГ Йорг Мойтен, альянс хочет «свести к нулю нелегальную миграцию в ЕС, сохранить европейское разнообразие и богатство культур и возвести «крепость Европу».

А пока что «большая коалиция» не может решить, как это было раньше, кто займет главные посты в руководящих органах Евросоюза. Меркель видит во главе Еврокомиссии Манферда Вебера. Макрон поддерживает кандидатуру датчанки Маргрет Вестагер. Нет единого мнения и по другим должностям. Дональд Туск взялся провести в течение ближайшего месяца согласование. Он намерен успеть к следующему саммиту в Брюсселе, который состоится 20−21 июня. Туск обещает учесть все пожелания, а также принцип гендерного равенства. Он считает, что будет справедливо, если два поста займут мужчины, а еще два — женщины.

Напомним, успех на выборах в Европарламент не помог канцлеру Себастьяну Курцу: правительство Австрии в полном составе отправлено в отставку. А пятый президент Петр Порошенко заявил о планах баллотироваться в Европарламент от Украины.

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