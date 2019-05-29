Политика

В России предложили Украине начать отношения сначала: в сети волна гнева

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, устроившая страшную истерику после получения Украиной Томоса, неожиданно заявила, что Россия заинтересована в налаживании «нормальных добрососедских отношений» с Украиной, подчеркнув, что отношения нужно начинать «с чистого листа».

«Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше», — сказала российский топ-политик.

По ее словам, Москва открыта к диалогу и знает, что такой же запрос существует сегодня и в украинском обществе.

«И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента, получившего, кстати, мощную поддержку населения. Это мандат доверия народа, который хочет мира на Донбассе, который устал от нагнетаемой русофобии, от действий националистов и так далее», — цитирует Матвиенко РБК.

Сеть захлестнула огромная волна возмущений и негодований. Украинцы да и россияне, не поддерживающие политику Путина, пишут о том, как можно так нагло и бессовестно третьему лицу в иерархии российской власти делать такие заявления, когда она имеет прямое отношение к аннексии Крыма и войне на Донбассе.

«С „чистого листа“. Конченые мрази».

«Какая же дрянь…, а убитых украинцев тоже с чистого листа начать?!?»

«Украина предлагает Валентине Ивановне приехать в родное село — там ей расскажут все о ней с чистого листа. И пусть захватит еще 14 этнических украинцев из Совета Федерации, вместе с односельчанами вспомнит 2014 год».

«Вот и ехала бы в свою Шепетовку и начинала бы с чистого листа».

«Это как если бы Гитлер, дойдя до Москвы, предложил бы Сталину опять начать все с „чистого листа“ и вновь заключить пакт о ненападении и торговые соглашения».

«Для создания чистого листа надо разогнать и посадить обе палаты, президента с аппаратом и правительство с министерствами».

«Интересно, эта банда какие варианты хочет предложить после вооруженного налета».

«Верните Крым и оккупированный Донбасс».

«Сп…ли полуостров, развязали войну, угробили 10 тысяч народу, сп… ли корабли и теперь такие, а давайте с чистого листа? Не ну чо такого то?»

«После таких заявлений власть придержащих окончательно понимаешь, что они не придуриваются, они реально идиоты».

«Возвращайте Крым и Донбасс и будем разговаривать о размерах компенсации за агрессию и потери».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Крыму в Батилимане (Севастополь) строят дачу для председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.



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