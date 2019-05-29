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Возвращение Саакашвили в Украину: политик похвастался новым удостоверением личности (фото)
Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому решением президента Зеленского вернули гражданство Украины, продемонстрировал выданное ему удостоверение личности для возвращения в Украину. По его словам, документ он получил из рук «очаровательного консула» Украины в посольстве в Варшаве.
«Очаровательный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве Удостоверение личности на возвращение в Украину!», — написал он, отметив, что уже собирается в аэропорт и в Киев.
Выданный Саакашвили документ имеет название «Удостоверение лица на возвращение в Украину».
Напомним, прибытия Саакашвили ждут в 17:00 в аэропорту «Борисполь».
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