Зарплата Илона Маска установила рекорд: сколько заработал бизнесмен

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Генеральный директор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний, который ежегодно составляет газета The New York Times. В 2018 году вознаграждение известного бизнесмена за работу в компании, выпускающей электромобили, составило 2 миллиарда 284 миллиона долларов. В 2017 году Маск получил в Tesla 50 тысяч долларов. Таким образом, его зарплата за год выросла в 45 тысяч раз, что является абсолютным рекордом.

В прошлом году Маск даже не попал в рейтинг, который включает в себя 200 самых высокооплачиваемых американских топ-менеджеров. Теперь он его возглавил.

Однако многие эксперты считают это не совсем справедливым. Дело в том, что Маск свои два миллиарда с лишним пока не получил и вряд ли получит вообще. Дело в том, что предприниматель подписал с Tesla новый контракт, одобренный акционерами компании.

В течение 10 лет Илон не будет получать гарантированные выплаты (фиксированный оклад) за работу, но ему обещаны опционы на акции, эквивалентные 1 проценту всех находящихся в обращении ценных бумаг компании. Выплаты разбиты на 12 траншей. Но для передачи каждого из них установлены особые условия. Например, первый транш будет передан Маску только при достижении компанией капитализации в 100 миллиардов долларов и годовой выручки в 20 миллиардов долларов либо прибыли в полтора миллиарда долларов. Для получения последнего, 12-го транша Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до 650 миллиардов долларов. На данный момент рыночная стоимость Tesla составляет около 34 миллиардов долларов. Это почти в 20 раз меньше.

Если условия не будут выполнены, бизнесмен вовсе останется без вознаграждения. Пока что ни один из опционов, предусмотренных контрактом, Маск не получил — условия не выполнены.

Второе место в рейтинге занял гендиректор телекомпании Discovery Дэвид Заслав (129,5 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем он получил в 2018 году. Замыкает первую тройку руководитель компании Palo Alto Networks (работает в области компьютерной безопасности) Никеш Арора — 125 миллионов долларов. В 2018 году Арора в рейтинг не попал.

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