- 15:14 Коломойский сам себя загоняет в цугцванг, — блогер
- 15:14 Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
- 15:00 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 14:59 Доллар по 100: что будет с ценами на продукты в случае дефолта
- 14:59 Саакашвили возвращается в Украину: онлайн-трансляция и реакция соцсетей
- 14:58 Советника Зеленского Бабака заподозрили в плагиате
- 14:50 Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
- 14:47 В Киевской области объявили штормовое предупреждение: чего опасаться
- 14:47 Еще одна звездная свадьба: Регина Тодоренко выходит замуж
- 14:38 Невыполнение обязательств по реформированию энергорынка угрожает евроинтеграции Украины, – Климпуш-Цинцадзе
Зарплата Илона Маска установила рекорд: сколько заработал бизнесмен
Генеральный директор Tesla Илон Маск возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей американских компаний, который ежегодно составляет газета The New York Times. В 2018 году вознаграждение известного бизнесмена за работу в компании, выпускающей электромобили, составило 2 миллиарда 284 миллиона долларов. В 2017 году Маск получил в Tesla 50 тысяч долларов. Таким образом, его зарплата за год выросла в 45 тысяч раз, что является абсолютным рекордом.
В прошлом году Маск даже не попал в рейтинг, который включает в себя 200 самых высокооплачиваемых американских топ-менеджеров. Теперь он его возглавил.
Однако многие эксперты считают это не совсем справедливым. Дело в том, что Маск свои два миллиарда с лишним пока не получил и вряд ли получит вообще. Дело в том, что предприниматель подписал с Tesla новый контракт, одобренный акционерами компании.
В течение 10 лет Илон не будет получать гарантированные выплаты (фиксированный оклад) за работу, но ему обещаны опционы на акции, эквивалентные 1 проценту всех находящихся в обращении ценных бумаг компании. Выплаты разбиты на 12 траншей. Но для передачи каждого из них установлены особые условия. Например, первый транш будет передан Маску только при достижении компанией капитализации в 100 миллиардов долларов и годовой выручки в 20 миллиардов долларов либо прибыли в полтора миллиарда долларов. Для получения последнего, 12-го транша Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до 650 миллиардов долларов. На данный момент рыночная стоимость Tesla составляет около 34 миллиардов долларов. Это почти в 20 раз меньше.
Если условия не будут выполнены, бизнесмен вовсе останется без вознаграждения. Пока что ни один из опционов, предусмотренных контрактом, Маск не получил — условия не выполнены.
Второе место в рейтинге занял гендиректор телекомпании Discovery Дэвид Заслав (129,5 миллиона долларов. Это в два раза больше, чем он получил в 2018 году. Замыкает первую тройку руководитель компании Palo Alto Networks (работает в области компьютерной безопасности) Никеш Арора — 125 миллионов долларов. В 2018 году Арора в рейтинг не попал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый высокооплачиваемый певец мира тайно женился.
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой.
А в начале года стал безработным самый высокооплачиваемый тренер мира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...