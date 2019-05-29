Деньги

Доллар по 100: что будет с ценами на продукты в случае дефолта

Предложение бизнесмена Игоря Коломойского объявить в Украине дефолт получило широкий резонанс. Однако в ходе встречи Владимира Зеленского с миссией Международного валютного фонда в Украине стало понятно, что президент настроен на дальнейшее сотрудничество с зарубежными кредиторами. «Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим затягивание с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Между тем на фоне слухов о дефолте в Украине уже взлетели курсы доллара и евро. Продолжается обсуждение возможного признания нашей страны банкротом.

Такой сценарий для Украины недопустим, считают большинство экспертов и политиков. В частности, Европейская бизнес-ассоциация настаивает на необходимости продолжить сотрудничество с МВФ, поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность.

«Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами», — заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Она подчеркнула, что в первую очередь это репутационный риск, который повлечет за собой негативные последствия. Органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов, отметила Анна Деревянко.

О необходимости сотрудничества с международными кредиторами, в первую очередь с МВФ, говорят и другие эксперты.

«Нашей стране крайне важно продолжать сотрудничество с МВФ. Ведь оно дает не только займы, но и сигнал нашим другим западным партнерам, таким как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Еврокомиссия. Не будем сотрудничества с МВФ — с нами не будут сотрудничать и другие западные финансовые партнеры. А без их денег, силами исключительно госбюджета, Украина не сможет обслуживать государственный долг, пик выплат по которому приходится на ближайшие два года. Это означает, что Украине действительно придется объявлять дефолт. Поэтому сотрудничество с МВФ критически важно», — заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, положительным является тот факт, что президент Владимир Зеленский и его команда уже заявили, что намерены и в дальнейшем сотрудничать с МВФ.

«Поэтому надеюсь, что после избрания нового премьера и формирования правительства диалог с МВФ возобновится и фонд предоставит Украине очередной транш кредита. Не исключено, что поступления второго и третьего траншей будет объединены и мы получим всю сумму уже в конце года», — отметил Андрей Новак.

Однако экономисты, финансисты и простые украинцы пока продолжают обсуждать тему возможного банкротства нашего государства. В частности, по оценкам экспертов, первой реакцией на возможный дефолт станет резкий обвал курса национальной валюты. По оптимистическим прогнозам, за доллар придется платить 40−50 грн, а по пессимистическим — 100 грн.

О последствиях возможного дефолта для миллионов простых граждан Украины «ФАКТАМ» рассказывает руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

— Действительно ли есть реальная угроза объявления Украиной дефолта?

— Исходя из текущих условий работы, угрожающих предпосылок для дефолта нет. Золотовалютные резервы находятся на достаточном уровне, долг рефинансирован и растянут во времени. Исключением является управляемый и намеренный дефолт, который активно обсуждается в СМИ. Наш взгляд, он нежелателен из-за неизбежных негативных последствий.

— Готова ли сейчас Украина к погашению текущей задолженности перед международными кредиторами?

— Украина располагает достаточным объемом золотовалютных резервов, и общие тенденции на сырьевых рынках пока достаточно благоприятны для прохождения выплат в 2019 году. В 2020 году риски повышаются, но ситуация останется полностью контролируемой, если Украина возобновит сотрудничество с МВФ и выйдет на рынки займов через евробонды.

— Как дефолт может отразиться на простых гражданах?

— При дефолте неминуемая девальвация гривни приведет к резкому скачку инфляции при отсутствии (либо несоизмеримо меньшей) индексации зарплат. Значительно возрастет стоимость коммунальных услуг и проезда в транспорте, поскольку газ и бензин являются продуктами критического импорта. Рост цен на топливо приведет к резкому скачку цен на все продукты, поскольку они доставляется транспортом. Подорожает вся техника, автомобили, импортные продукты и лекарства. Заграничный отдых станет недоступен для подавляющего большинства украинцев.

Кросс-дефолты частных предприятий и компаний приведут к банкротству или резкому ухудшению работы промышленности, результатом станут массовые увольнения, снижение бюджетов и выплат.

На протяжении 1−1,5 лет ситуация может будет критически тяжелой, пока экономика не начнет выходить из кризиса.

— Какие последствия имел дефолт для стран, которые его объявляли?

— Аргентина и Россия переживали дефолт, и последствия были весьма плачевными. Падение экономики достигало 40% в долларовом эквиваленте, не говоря уже о массовых негативных социальных явлениях — безработица, инфляция и, как следствие, рост преступности, — подытожил Андрей Шевчишин.

Напомним, от позиции МВФ в отношении дальнейшего сотрудничества с Украиной зависят и европейские кредиты. Ведь одновременно с миссией МВФ в Украине работают представители Европейского союза, которые должны определиться с решением о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. Причем одно из главных условий для получения денег от Евросоюза — продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Так что фактически оба кредита будут напрямую зависеть от того, что решат представители МВФ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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