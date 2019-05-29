Коломойский сам себя загоняет в цугцванг, — блогер

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В одном из своих многочисленных в последнее время интервью недавно вернувшийся в Украину Игорь Коломойский, которого все чаще связывают с президентом Зеленским, рассказал, что видит на посту министра здравоохранения Андрея Шипко, который возглавляет в Верховной Раде фармацевтический комитет. Обсуждая это заявление в соцсетях, одни пользователи выражали опасения, что в случае назначения Шипко министром придет конец заработавшей и развивающейся медреформе, другие традиционно ругали исполняющую обязанности главы Минздрава Ульяну Супрун.

Известный украинский блогер Карл Волох обратил внимание на другую сторону заявлений Коломойского.

«После проведения операции «Слуга народа» Коломойского принято считать чем-то вроде гения стратегии — пусть злого, но гения. У меня по этому поводу особое мнение, но дело сейчас не в нем. Просто попробуйте оценить «гениальность» этого комбинатора на последнем примере — с депутатом Шипко, его протеже, которого он прочит в министры здравоохранения. Если такое назначение состоится (явно не сейчас, но после парламентских выборов), это будет свидетельством абсолютного влияния одиозного олигарха на младопрезидента и еще более испортит отношения с США и МВФ, что губительно скажется на стране (и Зеленский это, похоже, понимает).

Если Бенин протеже министром не станет, то это покажет американцам, которым ИВК (Игорь Валерьевич Коломойский. — Ред.) пытается предложить свое влияние на инфанта в обмен на смягчение позиции по уголовным (и прочим) делам против него в США, что «влияние"-то липовое.

Это как-то больше похоже на цугцванг, в который Беня себя сам загоняет, начиная все более походить на покойного Березовского", — написал в Facebook Карл Волох.

Ранее Игорь Коломойский призвал правительство Украины объявить дефолт по примеру Греции и Аргентины, которые в свое время отказались возвращать кредиты МВФ.

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