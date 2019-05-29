Как в другой реальности: Бабченко рассказал о жизни после "убийства"

Украина

Журналист Аркадий Бабченко, который год назад принял участие в спецоперации СБУ, чтобы вычислить заказчиков его убийства, признался, что после «покушения» живет в другой реальности.

«Этого никто не поймет, пока на себе не прочувствует. Это точно так же, как и война: пока ты на фронте сам не побыл, тебе никто не объяснит, что это такое», — рассказал он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», комментируя упреки коллег по цеху, которых он ввел в заблуждение.

«Когда люди, не понимая, начинают говорить о какой-то этике и морали журналиста: «Ты нас опозорил», — и рассуждать, имел я право или не имел… Я здесь вообще ни при чем. Не я разрабатывал эту операцию, а СБУ. Вот их и спрашивайте, имели они право или нет. Ко мне пришли и сказали: «Надо сделать так». Я ответил: «О`кей, ребята, вам виднее», — добавил он.

Говоря о тех, кто осуждает его поступок, Бабченко заявил, что они «находятся в каком-то своем мыльном пузыре». «А я уже живу в другой реальности. У меня были три важные задачи: первая — выжить самому, вторая — спасти свою семью, третья (это каждый раз ужасно пафосно звучит) — заняться „штирлициадой“, то есть поймать этих козлов, чтобы они не убили других людей», — подчеркнул он.

Журналист задал риторический вопрос: что выберет человек, которого поставят перед выбором: помочь поймать киллеров или же соблюсти свои моральные принципы. «Только я зуб даю, что сто процентов из вас, когда встанет выбор между своей жизнью или какими-то этическими нормами, однозначно выберут жизнь. Я каждый раз, слыша эти упреки, повторяю: „Вот дай вам Бог оказаться в такой ситуации“. Хотя на самом деле, конечно, никому этого не желаю», — сказал Аркадий Бабченко.

Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Кремль будет отходить от стратегии войны в Украине, просто скупая здесь все».

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