Происшествия

Во Львове опять заминировали аэропорт и вокзал

Во Львове, где на Пасху «заминировали» семь церквей, продолжается волна анонимных сообщений о взрывчатке, заложенной в важных инфраструктурных объектах.

Так, в 15:30 среды, 29 мая, поступило очередное сообщение о минировании. По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, неизвестные сообщили о взрывчатке в торговых центрах «Кинг Кросс» и «Форум», в отеле «Львов» (проспект В. Чорновола, 7), Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого (ул. Любинская, 168) и на главном железнодорожном вокзале.

«Полиция Львова проверяет помещения на наличие взрывоопасных предметов и напоминает что за псевдоминирование полагается уголовное наказание», — пишет Игорь Зинкевич на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на электронную почту одесской полиции поступило сообщение о минировании 23 жилых и инфраструктурных объектов: 15 жилых домов, 6 больниц, аэропорта и железнодорожного вокзала.

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