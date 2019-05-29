Девочки били, мальчики наблюдали: в Каменском подростки жестоко поиздевались над школьницей

Происшествия

В Каменском Днепропетровской области толпа подростков жестоко избила школьницу. Инцидент произошел в одном из дворов возле школы № 35. Девочка попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. В больнице оказалась и подружка пострадавшей, которая попыталась ее защитить.

- Дочку били около двенадцати девочек, — рассказал «ФАКТАМ» отец пострадавшей девочки. — Избивали руками и ногами, повалили на землю… А еще двое мальчиков за всем этим наблюдали, но не вмешивались. О том, как именно все это происходило, мне рассказала не только дочка, но и очевидцы. Женщина видела, как к моей дочери сначала подошла одна из этих агрессивных девочек. Они начали о чем-то разговаривать, после чего та девочка схватила мою дочь и начала бить ее коленом в лицо. А потом на дочку налетели все остальные девочки. Зверски ее избили, а потом разбежались.

По словам отца пострадавшей девочки, его дочь учится в школе № 35. А избили ее девочки из школы № 7.

- Все началось с конфликта моей дочки с одноклассницей, — говорит мужчина. — У девочек возникла словесная перепалка. После этого одноклассница дочки позвала своих подружек из школы № 7. Те пришли большой компанией специально, чтобы побить мою дочь. Одноклассница дочки при этом никого не била. Она просто стояла рядом и наблюдала за происходящим. А потом вместе со всеми убежала. Дочка лежала на земле, ее лицо было в крови. К ней подошел какой-то мальчик (очевидно, он просто проходил мимо), дал ей платок, чтобы вытереть кровь. Дочка позвонила своей подружке. Та была неподалеку и попыталась догнать этих извергов. Догнала. Так они напали и на нее. Ее, к счастью, избили не так сильно, но она тоже попала в больницу с ушибом руки.

Что касается моей дочери, то у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, подбит глаз. Дочка очень нервная, ее психологическое состояние оставляет желать лучшего. На днях я узнал, что у одной из избивавших ее школьниц была перчатка с шипами… Конечно же, мы обратились в полицию. Родители подружки нашей дочери сделали то же самое.

Родители подростков, избивших его дочь, по словам мужчины, на связь не выходили:

- С их стороны не было даже элементарных извинений. В полиции говорят, что, по предварительной информации, дочку били две или три девочки. Остальные якобы просто наблюдали. Но очевидцы из соседнего дома говорят, что дочку били всей толпой.

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В полиции Каменского «ФАКТАМ» подтвердили, что такой инцидент был, и по факту произошедшего открыто уголовное производство.

- Производство открыто по статье Уголовного кодекса «Нанесение легких телесных повреждений», — сообщила «ФАКТАМ» старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко. — Обе девочки уже прошли судмедэкспертизу. Идут следственные действия.

Однако о предъявлении кому-либо подозрения говорить, по словам Елены Тимченко, еще рано:

- Пока могу только сказать, что заявления написали родители обеих пострадавших девочек. Устанавливаются все причастные к произошедшему, опрашивается вторая сторона.

Та самая «вторая сторона» — родители подростков из школы № 7 — не выходят на связь с журналистами. В школе № 7 «ФАКТАМ» неофициально сообщили, что это дети из не самых благополучных семей и раньше тоже фигурировали в подобных скандалах. Тем временем директор школы № 7 Мария Лысенко говорит, что администрация школы пока разбирается в случившемся.

- Две девочки, которых сейчас обвиняют в избиении, из девятого класса, — сообщила «ФАКТАМ» Мария Лысенко. — Сейчас в деле разбирается полиция, полицейские уже приезжали в школу. Мы тоже разбираемся в ситуации. Сложно сказать, с чего там все началось и кто кому «назначал стрелки». У каждого из участников своя версия. Что касается девочек, о которых вы спрашиваете, могу только сказать, что учатся они не очень хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожих случаях в других украинских школах. Так, в феврале 2019 года стало известно о зверской расправе житомирских подростков над школьницей. В сети появилось видео, на котором три хулиганки повалили свою жертву на землю и били ее ногами. Пострадавшей поломали руку и отбили почку.

Одним из первых и самых громких случаев стало избиение школьницы Полины Малоштан из Черниговской области. В апреле 2017 года 14-летнюю Полину и ее подружку жестоко избила компания сверстниц. Под аплодисменты, маты и подстрекающие возгласы сверстников три девушки повалили Полину и ее подружку на землю, вырывали им волосы и неистово били ногами по голове. Подростки снимали процесс на видео. Полина Малоштан попала в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами, разбитым глазом и поврежденной челюстью.

Психологи рассказывали «ФАКТАМ», что это и есть основная цель агрессивных подростков — снять «бои без правил» на камеру, а потом получить за них лайки в соцсетях. Некоторые выкладывают подобные видео в закрытых группах в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

Также «ФАКТЫ» сообщали, что по итогам 2018 года Украина вошла в первую десятку европейских стран по уровню распространения буллинга. В январе 2019 года был принят закон о противодействии буллингу, предусматривающий высокие штрафы для агрессивных подростков и их родителей.

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