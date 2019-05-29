Новые тренды летнего сезона: советы известного дизайнера (фото)

Стиль жизни

Один из самых экстравагантных украинских модельеров Жан Грицфельдт в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, как правильно подобрать летний гардероб, какие вещи стоит купить, а от чего желательно на время отказаться.

— Жан, какие основные тренды нынешнего лета?

— Деграде (плавный переход цвета. — Авт.) в платьях и пальто, объемные рукава, бермуды во всем своем многообразии, приталенные жакеты, велосипедки, струящиеся юбки и платья из плиссированной ткани для тех, кто устал от спорт-шика и павер-стайлинга, брюки с разрезами и перфорация на цельных купальниках — это те основные тренды, которыми богат долгожданный летний период отпуска, такой любимый всеми нами.

— Что из минувшего сезона по-прежнему актуально?

— Обязательно стоит завести себе платье из денима — не скоро настанет то время, когда мы уберем из обихода такие практичные и полезные вещи. К тому же его легко можно комбинировать с джинсами. Если боитесь экспериментов, оно само по себе может быть самодостаточным, особенно если присутствует интересный крой либо нестандартный цвет — мятный, лососевый, белый или черный.

— Платья какого силуэта стоит выбирать?

— Самое модное сочетание этого лета — это платья с брюками различной длины и плотности. Можно надеть поверх брюк платье в трендовых принтах горошек или цветы и улететь со своим возлюбленным если не на Лазурный берег, то однозначно в какой-нибудь райский уголок, где вы будете самым ярким и диковинным цветком.

Капризы погоды порой делают весну и лето не слишком жаркими, а значит, смело можно примерить на себя платье из кожи, которое перестало носить оттенок брутальности и даже стало одним из предметов гардероба герцогини Сассекской.

Животный принт в формате платья-бочонка можно эксплуатировать по полной. Зебра, леопард, питон или их смесь — все эти расцветки сейчас на равных, причем контрастность принта может быть абсолютно любой.

— Какие самые модные расцветки и ткани?

— Принт туаль-де-жуи (хлопковая ткань с набивным рисунком. — Авт.) — как альтернатива клетке и полоске. Фуксию рекомендую смешать с индиго и свежим зеленым, к пастельному желтому добавить нежно-розовый, а на разбеленном голубом создать цветочные оранжевые вышивки. Из тканей стоит обратить внимание на шелк, хлопок, легкий кашемир, кружево, поплин и батист.

Этот летний сезон как никогда прославляет всевозможные принты, которые уже появились на полках магазинов. Дизайнеры воспели тему цветов, отдали дань морским мотивам и анималистичным принтам, разбавив все это рисунком полька-дот и сшив при этом из шелковых платков целые аутфиты.

— Длина — миди или мини?

— Летом надевайте исключительно мини. Миди отложите до осени.

— Какой наряд посоветуете подобрать на выпускной вечер?

— Пышные платья с открытыми плечами, украшенные флористическими орнаментами. Кстати, почему бы не выделиться идеально скроенным жакетом в паре с брюками? Ведь даже звезды первой величины все чаще выбирают брючные костюмы для появления на широкой публике. Если выбираете яркие, контрастные и неоновые ансамбли, стоит делать акцент только на цвете.

Кроме того, сейчас очень актуально направление глэм-рок — мини-платья с крупными бантами и косухами, усеянные кристаллами. Тут важно умело отнестись к деталям, чтобы не перейти грань и не превратиться в фанатку, сбежавшую с концерта рок-звезды.

— Прохладным летом можно надеть легкое пальто. Каким оно должно быть в этом сезоне?

— Летнее пальто должно быть абсолютно легким и летящим, чтобы при малейшем порыве ветра создавать утонченный романтический силуэт. Это могут быть даже тренчи из муслина без подкладки, всевозможные шелковые халаты — с поясом и без.

— Какая обувь в моде нынешним летом?

— Гладиаторы (сандалии на ремешках), эспадрильи, мокасины, сланцы с носками, всевозможные кроссовки — сейчас их такое разнообразие, особенно на высокой объемной подошве, что выбрать подходящую модель не составит ни малейшего труда.

— Есть тренды для вещей из джинсовой ткани?

— Брюки — широкие и расклешенные, мом-джинсы и бойфренды. Актуальны джинсы с принтами и потертостями, прямого покроя. В джинсовых куртках преобладает тот же принцип подачи.

— Стоит ли покупать комбинезон? Они были популярны в прошлом году.

— Конечно, стоит! Недавно я «выгуливал» свой комбинезон с шортами на улицах Тель-Авива и ловил похвальные отзывы от прохожих. Это говорит только о том, что эта деталь гардероба способна привлечь к себе внимание, а в нашем случае это главное.

— У купальников тоже есть тренды?

— Сейчас актуальная модель — та, в которой перемычки раздельного бикини стремятся вверх к линии талии. Тренд 90-х со сверхвысокими вырезами на бедрах в цельном варианте, а где-то даже с рукавами, снова вернулись — на радость тем, кто хочет визуально удлинить ноги. Также уместны топы с перекрестными завязками под грудью, купальники-бандо и купальники с перфорацией (где от цельного купальника остаются только ключевые детали, а основную часть составляют всевозможные вырезы и разрезы).

— Что выбрать — шляпу или панаму?

— Конечно, панаму. Она не только спасет от солнца, но и легко уместится в дамкой сумочке.

— Какими вещами пополнится ваш летний гардероб?

— Модными спортивными «гладиатриксами» на ноги из коллекции всемирно известной спортивной марки в коллаборации с брендом самой Рианны!

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