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Уйти из Крыма и выплатить репарации: в Украине ответили на предложение главы Совфеда РФ "начать сначала"
Чтобы российско-украинские отношения начались с чистого листа, России необходимо как минимум деоккупировать Крым и выплатить Украине репарации. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
«С „чистого листа“ — это выйти из Крыма и Донбасса, выплатить репарацию; отпустить военнопленных, похищенных, удержанных, выплатить компенсацию; отдать тела убитых, выплатить компенсацию. Где-то тогда — это чистый лист… Все остальное это на „загаженном листе“», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко неожиданно заявила, что Россия заинтересована в налаживании «нормальных добрососедских отношений» с Украиной, подчеркнув, что отношения нужно начинать «с чистого листа».
По ее словам, Москва якобы открыта к диалогу и знает, что такой же запрос существует сегодня и в украинском обществе.
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