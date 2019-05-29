Политика

Яценюки воевали

Уйти из Крыма и выплатить репарации: в Украине ответили на предложение главы Совфеда РФ "начать сначала"

Чтобы российско-украинские отношения начались с чистого листа, России необходимо как минимум деоккупировать Крым и выплатить Украине репарации. Об этом написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

«С „чистого листа“ — это выйти из Крыма и Донбасса, выплатить репарацию; отпустить военнопленных, похищенных, удержанных, выплатить компенсацию; отдать тела убитых, выплатить компенсацию. Где-то тогда — это чистый лист… Все остальное это на „загаженном листе“», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко неожиданно заявила, что Россия заинтересована в налаживании «нормальных добрососедских отношений» с Украиной, подчеркнув, что отношения нужно начинать «с чистого листа».

По ее словам, Москва якобы открыта к диалогу и знает, что такой же запрос существует сегодня и в украинском обществе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter