В России украли мост (фото)

Мир

В России неизвестные украли старый мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский в Мурманской области. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, жители ближайшего к месту происшествия поселка Коашва заявили о краже в полицию, сейчас полицейские ищут собственника моста.

Неподалеку от исчезнувшего бесхозного моста расположен еще один мост — автомобильный. С ним все в порядке, так что сообщение между берегами реки не нарушено. Через этот мост пролегает дорога, принадлежащая предприятию «Мурманскавтодор».

На другом берегу реки, куда ведет эта дорога, никто не живет, так как поселок Октябрьский в 2013 году официально прекратил свое существование в связи с тем, что в нем не осталось жителей.

Отметим, что в последнее время в России часто случаются происшествия с мостами. Как писали «ФАКТЫ», недавно на российском Дальнем Востоке обрушился автомобильный мост. А осенью прошлого года в Амурской области обрушились два пролета моста, который проходит над главными путями Транссибирской железнодорожной магистрали.

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