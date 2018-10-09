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В России обрушился стратегический мост: появилось первое видео
В Амурской области России обрушились два пролета моста, который проходит над главными путями Транссибирской железнодорожной магистрали. Это произошло в то время, когда по мосту ехал грузовик.
Водитель авто был госпитализирован, движение поездов по Транссибу через населенный пункт Свободный, где произошло ЧП, временно прекращено.
На железнодорожное полотно упали два пролета виадука. В этот момент под виадуком находился грузовой поезд.
После случившегося власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.
Напомним, ранее крымчане предупредили о нестабильности Крымского моста, соединившего российскую Тамань с аннексированным полуостровом. Поводом стало падение одного из пролетов «детища Путина».
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