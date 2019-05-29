Сенченко стал потерей для Юлии Тимошенко, — Данилюк

Украина

Выход народного депутата Андрея Сенченко из «Батьківщины» мог быть обусловлен тем, что его личная позиция в противостоянии Украины и РФ отличается от позиции Юлии Тимошенко и ее партии. Граница компромиссов для Сенченко и его бывшей структуры проходит в разных местах, сказал в комментарии Gazeta.ua Александр Данилюк, военный эксперт, лидер ОО «Спільна справа».

«Заявление Андрея Сенченко ожидаемое. С первых дней российской агрессии в Крыму принадлежал скорее к лагерю ястребов, чем к лагерю голубей мира. Его изначально внесли в список санкций России. Достаточно принципиальную позицию занимал на должности заместителя главы Администрации президента. Последовательно показывал, что для него приоритет не просто заморозить конфликт, а вернуть Крым и Донбасс. Им это двигало и в общественной деятельности, где он достиг серьезных успехов на юридическом фронте. Это сотни выигранных дел против РФ. С этой точки зрения его личная позиция отличается от позиции Юлии Тимошенко и ее партии. Граница компромиссов для Сенченко и его бывшей структуры проходит в разных местах», — считает один из участников Революции достоинства Александр Данилюк, который сейчас возглавляет Центр оборонных реформ.

По словам эксперта, в 2014 году после того как Турчинов покинул «Батьківщину», Сенченко фактически занял должность «серого кардинала» партии: «Это говорит о том, что для Юлии Владимировны он сейчас — серьезная организационная и имиджевая потеря. А для Сенченко это возможность. Он оставил «Батьківщину» не тогда, когда у Тимошенко были проблемы в 2014 году и многие вышли из партии. Тогда он остался. И чтобы за 2 месяца до выборов заявить о выходе и формировании собственного проекта, нужно иметь уверенность и веру в правильные вещи, поскольку у него гарантированно было место в проходной части списка «Батьківщини».

По мнению Данилюка, есть вероятность, что Сенченко войдет в широкое объединение политических сил: «Надо ждать интересного политического проекта. Он в своем заявлении говорит о том, что готов стать частью широкого объединения. Сегодня есть много прогрессивных групп, которые имеют такую же бескомпромиссную позицию и к российской угрозе, и к возможному российскому реваншу. Он — взвешенный дипломат и коммуникатор. Думаю, со многими сможет найти общий язык. Сейчас есть запрос на свежие силы. Но они, как правило, не имеют необходимого опыта. Проект Сенченко может быть комбинацией этих двух факторов».

Эксперт считает, что для Юлии Тимошенко выход Сенченко из партии является потерей.

«Он может получить на выборах в Верховную Раду ту часть сторонников, которые больше не поддерживают лидера «Батьківщини», — сказал Данилюк.

По словам военного эксперта, у Тимошенко на пике популярности было около 24% поддержки: «Для части этих избирателей одним из основных спикеров „Батьківщини“ был Сенченко. Даже внутри партии многие ориентируются на него. Сенченко имеет очень высокие шансы получить долю поддержки бывших сторонников Тимошенко, которые не удовлетворены ее несколько мягкой позицией к агрессору».



Ранее «ФАКТЫ» писали, что Андрей Сенченко заявил о выходе из ВО «Батьківщина». Политик объяснил свое решение разногласиями в оценке опасностей, которые возникли перед страной после выборов президента Украины и сообщил, что планирует сосредоточиться на формировании нового политического движения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter