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США подозревают, что Россия тайком проводит ядерные взрывы
В США подозревают Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. Об этом заяывил глава военной разведки США Роберт Эшли.
«США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой мощности», — заявил Эшли, передает Reuters.
Он предположил, что Россия проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение моратория.
«Мы считаем, что у них есть возможность для проведения ядерных испытаний низкого уровня, превышающих предел нулевой мощности, установленный в договоре», — сказал Эшли.
Так, согласно документу, каждый его участник обязуется не предпринимать каких-либо испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов, а также запретить и предотвращать любые таким ядерным взрывам в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Совету безопасности РФ было рекомендовано определить условия перехода России к применению ядерного оружия, а также принятия решений об ответных действиях при применении против РФ гиперзвукового оружия.
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