Зеленский нашел замену Гелетею: что известно о новом начальнике Управления госохраны

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны Украины.

Также Зеленский назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны. Другим указом президент освободил Владимира Дахновского с должности первого замначальника Управления госохраны.

Также глава государства назначил Максима Донца заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны.

Алексей Оцерклевич — подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Новый начальник Госохраны награжден орденом Богдана Хмельницького III степени и медалью «Защитнику Отечества».

С именем Оцерклевича связан скандал, вызвавший резонанс в украинском обществе.

В декабре 2014 года журналисты российского телеканала Lifenews показали сюжет о встрече «киборгов» с боевиками «ДНР» вблизи Донецкого аэропорта. Переговоры с боевиком Моторолой вел Алексей Оцерклевич. Украинский офицер пожал Мотороле руку и сказал, что считает эту войну «братоубийственной», инициированной политиками и никому не нужной. Сам офицер в свое оправдание заявил, что на самом деле ему хотелось задушить Моторолу, но прежде всего надо было вывести без стрельбы украинских солдат.

Напомним, начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей 22 мая подал рапорт об увольнении с поста. Ранее Гелетей рассказал, как его служба в 2018 году предотвратила 11 покушений на президента Петра Порошенко.

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