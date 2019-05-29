Наука и технологии

В Facebook снова масштабный сбой: наиболее пострадали Западная Европа и США

В работе соцсети Facebook 29 мая произошел глобальный сбой. Больше всего пострадали пользователи сети, живущие в Лондоне, Милане, Берлине, Париже и на обеих побережьях США. Кроме того, сообщения об ошибках приходили и из Украины. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.

Так, у пользователей возникают проблемы в работе сайта, а также с непосредственно входом в социальную сеть. Большинство сообщают о том, что вместо страниц, они видят пустой белый лист.

Как писали «ФАКТЫ», в марте 2019 года социальная сеть Facebook пережила наиболее масштабный сбой за всю свою историю. Перебои в работе сервиса начались около 16.00 13 марта и затянулись до утра 14 марта. Проблемы наблюдались у пользователей в большинстве стран Европы и в США. В администрации социальной сети тогда решили не разглашать причину масштабного сбоя.

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