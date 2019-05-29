- 22:58 «Челси» — «Арсенал» — 0:0: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 22:45 Кононенко вышел из БПП, чтобы "дать молодым возможность себя проявить"
- 22:26 В Facebook снова масштабный сбой: наиболее пострадали Западная Европа и США
- 21:52 На Зеленского подали в суд из-за выступления на русском языке
- 21:38 Вечеринка в дворцовом саду: сияющую королеву Елизавету сопровождали внучки и принц Гарри
- 21:31 «Челси» — «Арсенал»: где смотреть онлайн финал Лиги Европы
- 21:22 Сборная Украины обыграла в спарринге новичка премьер-лиги
- 21:19 У Кличко призвали киевских школьников отказаться от воздушных шаров на выпускных
- 20:57 На Львовщине Зеленский встретился с родными погибших горняков и пообещал им квартиры
- 20:26 В воюющей Украине вынужденно прекратили производство БТРов: что произошло
В Facebook снова масштабный сбой: наиболее пострадали Западная Европа и США
В работе соцсети Facebook 29 мая произошел глобальный сбой. Больше всего пострадали пользователи сети, живущие в Лондоне, Милане, Берлине, Париже и на обеих побережьях США. Кроме того, сообщения об ошибках приходили и из Украины. Об этом свидетельствуют данные портала downdetector.
Так, у пользователей возникают проблемы в работе сайта, а также с непосредственно входом в социальную сеть. Большинство сообщают о том, что вместо страниц, они видят пустой белый лист.
Как писали «ФАКТЫ», в марте 2019 года социальная сеть Facebook пережила наиболее масштабный сбой за всю свою историю. Перебои в работе сервиса начались около 16.00 13 марта и затянулись до утра 14 марта. Проблемы наблюдались у пользователей в большинстве стран Европы и в США. В администрации социальной сети тогда решили не разглашать причину масштабного сбоя.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...