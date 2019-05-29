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Политика

Кононенко вышел из БПП, чтобы "дать молодым возможность себя проявить"

22:45 29 мая 2019 15
Игорь Кононенко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Игорь Кононенко заявил, что покидает партию Блок Петра Порошенко «Солидарность». Об этом он сообщил 29 мая на своей странице в Facebook.

По его словам, он «решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе».

«Полностью разделяю стремление партии „Европейская солидарность“ видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций», — написал Кононенко.

Нардеп назвал свое решение «вкладом в создание „социальных лифтов“ в Украине».

Как писали «ФАКТЫ», накануне из БПП вышел также народный депутат Александр Грановский. Он решил начать самостоятельную политическую карьеру и сообщил, что в его решении нет «подтекста». Также Грановский заявил, что ценит коллег и не сомневается в том, что они останутся друзьями.

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