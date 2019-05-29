Политика

Кононенко вышел из БПП, чтобы "дать молодым возможность себя проявить"

Народный депутат Украины Игорь Кононенко заявил, что покидает партию Блок Петра Порошенко «Солидарность». Об этом он сообщил 29 мая на своей странице в Facebook.

По его словам, он «решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе».

«Полностью разделяю стремление партии „Европейская солидарность“ видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций», — написал Кононенко.

Нардеп назвал свое решение «вкладом в создание „социальных лифтов“ в Украине».

Как писали «ФАКТЫ», накануне из БПП вышел также народный депутат Александр Грановский. Он решил начать самостоятельную политическую карьеру и сообщил, что в его решении нет «подтекста». Также Грановский заявил, что ценит коллег и не сомневается в том, что они останутся друзьями.

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