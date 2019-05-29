БПП покинул знаковый депутат

Политика

Народный депутат Украины Александр Грановский заявил о выходе из «Блока Петра Порошенко» и начале «самостоятельного политического пути». Ранее сообщалось о выходе Сергея Каплина и Андрея Сенченко из фракций «Блок Петра Порошенко» и «ВО «Батькiвщина».

«Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии „Европейская Солидарность“ или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца», — написал Грановский на своей страничке в Facebook. По его словам, «подтекста» в этом решении нет. Также Александр Грановский заявил, что ценит коллег и не сомневается в том, что они останутся друзьями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», съемочная группа «Схем» зафиксировала, как кортеж олигарха Игоря Коломойского заезжал на закрытую территорию, где находится дом депутата от БПП Александра Грановского. Сам Коломойский заявил «Схемам», что посылал свои автомобили к Тимошенко и Грановскому специально, чтобы отвлечь следивших за ним журналистов, а сам тем временем проводил встречи с другими людьми.

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