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В киевском супермаркете внезапно обрушились полки со спиртным: впечатляющее видео
В одном из киевским магазинов обрушился стеллаж с расположенными на нем спиртными напитками. Видео инцидента опубликовал ресурс «Киев оперативный».
«В супермаркете #Varus на Палладина то пошло не так …», — говорится в сообщении.
На ролике видно, как покупатель с тележкой проходит мимо стеллажа с бутылками, и в это время масса спиртного обрушивается на пол торговой точки.
К счастью, человек, очевидно, не попал под обрушившиеся бутылки.
«Хорошо, что никто не пострадал», «Слава Богу, что не прибило», «Повезло пацану — хоть запись есть, а то могли бы и на него списать», — пишут пользователи в комментариях к видео.
Также читатели вовсю выдвигают свои версии произошедшего, часто — довольно ироничные.
«Наверняка кто-то с другой стороны взял с полки ватные тампоны — вот вам и результат», «Либо китайский стеллаж, либо кривой монтаж», «А может привидения??? Да туда батюшку из ПЦУ отрядить нужно», «Стройка баула создала вибрацию в Варусе», «Это всё горилка», «Заминирование? Легенькое», — пишут они.
Также пользователи шутят, что полки могли рухнуть от цен и предполагают, что уничтожение алкоголя могли спровоцировать сами продавцы супермаркета с целью «замести следы».
Некоторые обращают внимание на «замедленные» действия персонала магазина: «Реакция девушки-сотрудницы молниеносная».
Другие покупатели печалятся тем, что теперь ассортимент в магазине пострадает: «Там и так выбор был не очень, а теперь вообще не будет никакого…».
У части пользователей произошедшее вызывает опасения.
«Не дай Бог вот так с ребенком…», «Мне всегда страшно что в Эпицентре так что-нибудь слетит», — пишут они.
А у подобных опасений действительно есть все основания: ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько лет назад для 69-летнего киевлянина трагически закончился субботний поход в строительный гипермаркет «Эпицентр» на улице Берковецкой. Мужчина пришел в магазин с супругой и дочерью, чтобы купить стремянку для дачи. В одном из отделов с верхней полки стеллажа на голову пенсионеру рухнули стройматериалы, и он скончался на месте. Так что «помощь свыше» наверняка не помешает украинцам при походе в отечественные магазины.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...