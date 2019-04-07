"Зубожіння": фото из украинского супермаркета довело россиян до истерики

Украина

Известный российский фотограф Василий Максимов опубликовал в своем Twitter несколько снимков из киевского супермаркета, продемонстрировав таким образом настоящее продуктовое изобилие в Украине.

«Трохи зубожіння вам в стрічку. Это просто магазин в Киеве. Обычный магазин», — написал автор.

На фотографиях видно огромный выбора различных колбас, а также качественных заграничных сыров. Этим постом Василий Максимов развенчал мифы российской пропаганды о бедной и голодной Украине. Как известно, с такими тезисами практически ежедневно выходят программы на российском телевидении.

В комментариях под постом началась бурная дискуссия. Некоторые россияне признали, что такого ассортимента в их магазинах просто не найти, другие же отметили, что колбасы и сыры есть, но их качество за последние несколько лет заметно ухудшилось.

Как известно, после аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе ЕС и США ввели против России санкции. В ответ на это Кремль ввел ответные санкции, запретив ввоз множества продуктов на территорию РФ.

В России даже устраивали показательную давку продуктов, уничтожая при помощи бульдозеров хамон, сыры и даже яблоки. При этом Москва заявляла о планах активного развития местного производства под эгидой «импортозамещения». Впрочем, видимо, этот план провалился, поскольку россияне жаловались на ухудшение качества продуктов. Некоторую часть продукции через свою территорию в Россию поставляла и продолжает поставлять Беларусь. Эксклюзивные сыры и мясную продукцию из Европы возят также контрабандой.

Стоит отметить, что последние 5−6 лет Россия ведет активную гибридную войну против Украины. В частности, по росТВ круглосуточно рассказывают, что наша страна стремительно беднеет. Как показал прошлый год, количество элитных авто выросло более чем на четверть. Мифы рушатся сами собой. В то же время в самой РФ пенсионеры нередко выстаиваются в очереди к помойкам, чтобы бесплатно подобрать испорченную еду.

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