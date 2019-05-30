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Израильский парламент проголосовал за самороспуск после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительственную коалицию. После бурных 12-часовых дебатов законодатели одобрили 74 голосами против 45 законопроект, разработанный партией «Ликуд» о роспуске 21-го Кнессета и проведении новых выборов 17 сентября, пишет издание Times of Israel.

Сообщается, что Биньямин Нетаньяху не смог компромисс с Авигдором Либерманом, возглавляющим партию «Наш дом Израиль», поэтому в стране впервые в ее истории состоятся повторные выборы в Кнессет. А это означает, что Биньямин Нетаньяху может не успеть добиться принятия законов, которые гарантируют ему судебную неприкосновенность.

Несмотря на результаты голосования, и правые и левые партии считают, что новые выборы парализуют страну и приведут к огромным расходам. Минфин уже объявил, что выборы обойдутся примерно в 475 млн шекелей ($ 131,4 млн).

Как известно, по итогам прошедших 9 апреля парламентских выборов возглавляемая им правая партия «Ликуд» получила 35 из 120 мандатов. Такого же результата достиг и ее главный соперник — центристский блок «Кахоль-лаван» во главе с бывшим начальником генштаба Бени Ганцем и экс-министром финансов Яиром Лапидом. Однако президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование правительства Биньямину Нетаньяху, так как именно у него были все шансы сформировать коалиционное правительство. Действующий премьер обещал заручиться поддержкой 65 депутатов при необходимом минимуме в 61. На переговоры у него, согласно закону, было 42 дня. Этот срок истек в полночь.

Напомним, что понимая уязвимое положение Биньямина Нетаньяху, которому предстоят слушания по коррупционным делам, все его потенциальные союзники выставили максимальные условия вхождения в коалицию. Но в качестве главного виновника провала коалиционных переговоров правый лагерь выставляет лидера партии «Наш дом Израиль» (НДИ) Авигдора Либермана. На выборах его партия получила пять мандатов и выразила готовность войти в правительство, но при определенных условиях. Среди них — принятие закона о призыве. Речь идет об обязательном призыве в армию учеников ортодоксальных религиозных школ, которые до сих пор освобождались от призыва, несмотря на то что в стране существует всеобщая воинская повинность. Закон был принят в первом чтении, но его дальнейшее обсуждение завязло в поправках.

Согласно последним опросам, ситуация после новых выборов существенно не изменится и все вернутся к обсуждению все тех же вопросов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе правоохранителями были задержаны двое местных жителей, которые вывозили из Украины женщин для передачи в сексуальное рабство в израильские бордели.

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