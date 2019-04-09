Досрочные выборы в Израиле: за кого голосуют украинские эмигранты (фото)

Мир

Во вторник, 9 апреля, в Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открыты до 22:00 по киевскому времени. За 120 мест в Кнессете ведут борьбу 39 партий и блоков. По данным Центральной избирательно комиссии, право голоса имеют в стране 6 миллионов 340 тысяч человек.

Опросы общественного мнения дают основания надеяться на получение мандатов примерно трети политических сил. Следовательно, барьер в 3,25 процента есть шансы преодолеть у более чем 10 партий. А это значит, что ни одна из них не получит абсолютного большинства. Такого в истории Израиля не удавалось пока ни одной из партий. Поэтому избиратели привыкли, что им придется ждать формирования коалиции, чтобы узнать имя нового премьер-министра.

В среду, 10 апреля, станут известны предварительные итоги голосования. Затем президент Израиля Реувен Ривлин должен будет выбрать одного из депутатов, чтобы поручить ему создание коалиции. Этот человек, в случае успеха, и станет новым премьером. По прогнозам, произойдет это на раньше конца мая.

Основная борьба развернулась между партией «Ликуд», которую возглавляет действующий премьер Биньямин Нетаньяху, и новым блоком «Кахоль-лаван» («Сине-белый» — цвета государственного флага Израиля). Его лидером является тезка главы нынешнего правительства Биньямин Ганц. Израильские СМИ называют его чаще Бенни Ганц. У Нетаньяху тоже есть прозвище — Биби. Так что израильтяне шутят, что им приходится выбирать между Биби и Бенни.

Бенни и Биби

Все отмечают, что нынешняя предвыборная кампания — самая грязная в истории страны. За 40 дней до выборов генеральный прокурор Израиля заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции, в частности — в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса. Биби отверг эти обвинения и заявил, что его пытаются очернить политические оппоненты. Затем поползли слухи о взломе иранскими хакерами телефона Бенни. В ответ появились сообщения о множестве фейковых аккаунтов в соцсетях в поддержку Нетаньяху.

При этом ни «Ликуд», ни «Кахоль-лаван» практически не говорят о своих программах. Они критикуют друг друга. Политологи объясняют это тем, что особой разницы в позициях Биби и Бенни по большинству вопросов нет. Оба обещают заботиться о национальной безопасности. Правда, Нетаньяху пошел дальше и пообещал в случае победы аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан.

Биби обладает гораздо большим политическим опытом. Напомним, Нетаньяху уже четыре раза занимал пост премьер-министра. Сейчас он идет на рекорд. Если ему удастся победить в пятый раз, он обгонит отца-основателя Бен-Гуриона, который управлял страной четыре срока.

Но Бенни — соперник очень серьезный. Ганц — генерал с высшим армейским званием. Родился в семье венгерских репатриантов. Его родители пережили Холокост и после войны эмигрировали в Израиль. Биньямин прошел путь от рядового десантника до главы Генерального штаба израильской армии. Участвовал во многих военных кампаниях. Некоторыми из них руководил. Он прослужил в армии 38 лет. Не был замешан ни в каких коррупционных скандалах. Пользуется большим уважением в стране. Понимая, что его главный минус — отсутствие политического опыта, Ганц заключил союз с опытным Яиром Лапидом, бывшим министром финансов.

Бенни Ганц и Яир Лапид

Судьбу выборов в Израиле во многом определяют голоса выходцев из бывших советских республик, в том числе Украины. Русскоязычные граждане составляют примерно 20 процентов от общего числа избирателей. Для них приоритетами являются вопросы безопасности и свобода от давления со стороны религиозных общин. Поэтому они обычно поддерживают правые партии, к которым относится «Ликуд».

Есть у репатриантов из бывших советских республик и своя политическая сила. Это партия «Наш дом Израиль», во главе которой находится Авигдор Либерман, уроженец Кишинева. В разные годы он занимал посты министра национальной инфраструктуры Израиля, министра иностранных дел, министра обороны. Однако вряд ли у Либермана есть шансы возглавить правительство. Это прекрасно понимают его сторонники. Поэтому, даже пройдя в Кнессет, «Наш дом Израиль» будет выбирать, вступать ему в коалицию с Биби или Бенни, или уйти в оппозицию.

Авигдор Либерман

Израильские СМИ отмечают, что среди молодых выходцев из бывших советских республик с каждым годом растет разочарование в старых политиках. Их лица примелькались, люди сыты по горло невыполненными обещаниями. Бенни Ганц — человек на политической сцене новый. Поэтому молодежь может отдать свои голоса за него.

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