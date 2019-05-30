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Сильна не только в дебатах: в Дании появилась политик, которой «нечего скрывать» от народа

Никита Клэструп (Nikita Klaestrup) — студентка Копенгагенского университета (Дания) и член датской партии консерваторов. А еще она — просто красивая девушка, которая любит фотографироваться в самых открытых и откровенных нарядах.

Широкой общественности Никита стала известна после 110-летнего юбилея своей партии, где присутствовала как руководитель отделения «Молодые консерваторы» в Копенгагене.

Хоть наряд Никиты (по мнению некоторых гостей) не вписывался в формат ивента, девушка этим абсолютно не была смущена.

«Я хотела выглядеть особенно нарядно. И мне это удалось», — заявила Никита.

Интересно, что внешность не мешает красавице преуспевать в академической успеваемости и политической деятельности. А эротические фото остаются маленькой «слабостью» датской «консерваторши».

«Не все политики некрасивые и толстые старцы. А также не все они выглядят, как высохшие деревья. Встречаются среди них и настоящие красавцы, а порой и красавицы», — считают поклонники Никиты.

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