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Сильна не только в дебатах: в Дании появилась политик, которой «нечего скрывать» от народа
Никита Клэструп (Nikita Klaestrup) — студентка Копенгагенского университета (Дания) и член датской партии консерваторов. А еще она — просто красивая девушка, которая любит фотографироваться в самых открытых и откровенных нарядах.
Широкой общественности Никита стала известна после 110-летнего юбилея своей партии, где присутствовала как руководитель отделения «Молодые консерваторы» в Копенгагене.
Хоть наряд Никиты (по мнению некоторых гостей) не вписывался в формат ивента, девушка этим абсолютно не была смущена.
«Я хотела выглядеть особенно нарядно. И мне это удалось», — заявила Никита.
Интересно, что внешность не мешает красавице преуспевать в академической успеваемости и политической деятельности. А эротические фото остаются маленькой «слабостью» датской «консерваторши».
«Не все политики некрасивые и толстые старцы. А также не все они выглядят, как высохшие деревья. Встречаются среди них и настоящие красавцы, а порой и красавицы», — считают поклонники Никиты.
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