Оля Полякова идет в политику: певица создала свою партию

Шоу-бизнес

Еще одна звезда шоу-бизнеса вслед за Владимиром Зеленским и Святославом Вакарчуком заявила о своих политических амбициях. Певица Оля Полякова объявила о создании женской партии. Громкое заявления Полякова сделала во время доклада на Форуме Женского Партнерства.

Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

«Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю — я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой», — официально заявила певица.

Она также добавила, что лично будет формировать команду. Ее партия не будет принимать участие на досрочных выборах в Верховную Раду. Певица говорит, что не ставит цели попасть в парламент любой ценой. Она планирует собрать свою сильную и талантливую команду женщин, с которой в будущем сможет двигаться дальше.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Виктору Павлику и Олегу Виннику предложили баллотироваться в ВР в списках одной из политических сил.

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