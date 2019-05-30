Ученые назвали эффективный способ избавиться от жира на животе

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Ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что для избавления от жировых отложений в районе живота эффективны интервальные тренировки. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

В частности, специалисты напомнили, что с возрастом происходит сокращение мышечной массы, часто накапливаются жировые отложения в области живота и верхней части туловища. Так называемое абдоминальное ожирение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 70 лет, половина из которых занимались интервальными тренировками три раза в день в течение десяти недель, остальные вели привычный для них образ жизни.

Вначале занятия длились 18 минут, постепенно их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Короткие периоды повышенной физической активности чередовалась с непродолжительными передышками в соотношении 40/20.

У тех участников, которые занимались спортом, жировая масса сократилась почти на треть по сравнению с теми, кто не менял образ жизни. Кроме того, добровольцы прибавили в мышечной массе благодаря физической активности.

Эксперты отметили, что интервальные тренировки продемонстрировали наибольшую эффективность среди мужчин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похудеть можно с помощью питьевой воды. Причина — в том, что организм человека содержит в себе более 50% воды, и поэтому вода является одним из важнейших компонентов для него. Она поддерживает мышцы и суставы, выводит вредные вещества изнутри, и способствует сжиганию калорий. Организм без воды не способен противодействовать жиру. И именно с помощью воды и можно сбросить вес.

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