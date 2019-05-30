Мир

Семь человек погибли и десятки пропали без вести при крушении судна в Будапеште (фото)

В результате крушения прогулочного судна на реке Дунай в Будапеште погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает WNKY.

По данным полиции, на борту находились 33 туриста из Южной Кореи и двое членов экипажа. Семь человек удалось спасти, еще 21 пропал без вести. Южнокорейское министерство иностранных дел подтвердило гибель своих граждан. Украинцев среди пассажиров не было.

Сообщается, что судно столкнулось с другим прогулочным катером, затем перевернулось и пошло ко дну. Корпус остается на дне реки. Судоходство на реке остановлено для проведения спасательных работ, однако работа спецслужб затруднена из-за сильного дождя и течения.

Температура воды в реке держится на уровне 10−12 градусов тепла, что привело к сильному переохлаждению пассажиров.

Туристический катер затонул вечером 29 мая. Инцидент произошел в центре города возле здания парламента Венгрии. Владелец судна подтвердил местным СМИ, что катер потерпел крушение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 26 мая, на западе Демократической Республики Конго в результате крушения и затопления судна, перевозившего людей на одном из озер погибли по меньшей мере 30 человек, около 200 людей считаются пропавшими без вести.

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