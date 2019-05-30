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В ночь на 30 мая из-за аварии на водопроводе меняется работа киевского троллейбуса № 91Н
30 мая (с 0:20 до 5:30) меняется движение ночного троллейбуса№ 91Н, что связано с выполнением аварийными работами на водопроводной сети по улице Саксаганского, сообщили в «Киевпасстрансе».
Ночной троллейбус № 91Н будет курсировать в указанное время по трассе улица Милославская — станция метро «Лыбедская».
Напомним, что в связи с капитальным ремонтом улицы Чернобыльской (участок между улицами Ф. Пушиной и Ирпенской) ориентировочно по 5 июня движение троллейбуса № 7 организовано по трассе: от станции метро «Площадь Льва Толстого» до станции метро «Житомирская» по привычной схеме, далее по проспекту Палладина (бульвар Вернадского в направлении улицы Чернобыльской), улицам Академика Ефремова, Чернобыльской и Ирпенской.
По 31 мая для трамваев №№ 28, 33 организован сокращенный режим работы, что обусловлено ремонтом путей на улице Миропольской. Последние отправления по маршрутам:
— № 28 — от улицы Милославской в направлении станции метро «Лесная» — в 23:22, обратно — в 22:31;
— № 33— от ДВРЗ в направлении улицы С. Лифаря — в 22:38, обратно — в 23:33.
С27 мая номер автобусного маршрута № 62К поменяли на № 76.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как в Киеве в конце мая-начале июня перекроют ряд улиц, и как мероприятия и ремонты повлияют на некоторые маршруты общественного транспорта.
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