Украина

В Киеве шесть улиц могут получить новые названия

29 мая на заседании комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики Киевсовета депутаты одобрили предложенный список новых названий улиц Киева.

Планируется, что переименование коснется шести столичных улиц:

- улица Димитрова (Деснянский район) может стать улицей Никифора Дровняка (украинский художник-примитивист);

- улица Выборгская (Соломенский район) — улицей Олексы Тихого (диссидент, правозащитник, педагог, защищал украинский язык, умер в заключении);

- улица Панельная (Днепровский район) — улицей Андрея Аболмасова (участник Евромайдана, старший сержант батальона «Айдар», воевавший на Донбассе, погиб в 2014 под Луганском, прикрывая своим телом раненых побратимов);

- улица Российская (Дарницкий район) — улицей Юрия Литвинского (подполковник, воевал в составе добробата «Донбасс», погиб во время Иловайской операции);

- улица Подвойского (Шевченковский район) — улицей Юрия Глушко (украинский общественный и политический деятель, один из организаторов украинского движения на Дальнем Востоке в 1917—1922 годах);

- улица И. Шевцова (Шевченковский район) — улице Василя Макухи (участник украинского движения сопротивления в СССР, воин УПА, осенью 1968 года в знак протеста против тоталитарной системы, политики русификации и агрессии СССР против Чехословакии осуществил акт самосожжения на Крещатике).

Все переименования прошли общественные обсуждения на веб-портале территориальной общины в рубрике «Е-МІСТО».

Окончательно утвердить новые названия улиц должны на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

Отмечается, что все эти переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины.

Напомним, что улицу Сормовскую (Дарницкий район) предлагают переименовать в честь крымскотатарского писателя и просветителя Исмаила Гаспринского. А улицу Заслонова в этом же районе — в честь Амет-Хана Султана, летчика, участника Второй Мировой войны и дважды Героя Советского Союза. Недавно, как уже сообщалось, одну из центральных улиц столицы назвали в честь Джона Маккейна, американского сенатора.

Напомним, что теперь действует новая процедуранаименования и переименования улиц, переулков, площадей и прочих объектов городского подчинения. Скажем, жители не хотят переименования своей улицы. И это мнение нужно будет обязательно учитывать и считаться с ним, присваивая новое название топониму.

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