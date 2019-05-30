Сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории

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Мини-сериал «Чернобыль» американского телеканала HBO стал самым популярным телесериалом в истории. Его рейтинг составляет 9,6 по 10-балльной шкале на сайте IMDB.com, который по праву считается самой полной информационной базой в области кино и телевидения. Оценивали сериалы зрители. В частности, за «Чернобыль» проголосовали 78 980 человек.

Напомним, премьера первой серии «Чернобыля» состоялась 6 мая 2019 года. Она называется «1:23:45» — время, когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС. Всего в мини-сериал входят пять серий. Премьера завершающей заявлена на 3 июня. Она называется «Вечная память».

Сценарий написал американец Крейг Мазин. До этого он работал преимущественно в комедийном жанре. В частности, написал сценарии к популярным фильмам «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4», «Похмелье 2: Из Вегаса в Бангкок», «Похмелье: Часть III» (два последних фильма известны также под названиями «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Мальчишник: Часть III»). «Чернобыль» — первый опыт Мазина в драматическом жанре.

Режиссером всех пяти серий стал шведский музыкант, клипмейкер и кинематографист Юхан Ренк. Это его первый полноценный телепроект. До «Чернобыля» он снял три эпизода культового криминального сериала «Во все тяжкие», один эпизод «Ходячих мертвецов», три эпизода «Викингов», два эпизода «Родословной».

Мазин объединил в сценарии реальных людей с выдуманными персонажами. Роль Валерия Легасова, члена правительственной комиссии по ликвидации катастрофы в Чернобыле, заместителя директора Института атомной энергии им. Курчатова исполнил британский актер Джаред Харрис. Номинант на премию «Эмми» известен по сериалам «Корона», «Грань» и «Безумцы». Также он сыграл профессора Мориарти в фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс: Игра теней».

Шведский актер Стеллан Скарсгард исполнил роль Бориса Щербины, заместителя председателя Совета Министров СССР, главу правительственной комиссии по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Скарсгард — один из самых известных популярных скандинавских актеров в мире. Сыграл в огромном количестве фильмов и сериалов. Наибольшей популярностью из них пользовались «Умница Уилл Хантинг», «Ронин», «Пираты Карибского моря», «Тор», «Мстители», «Мамма Міа!».

Британская актриса Эмили Уотсон сыграла вымышленного персонажа — Ульяну Хомюк, ученую из Института ядерной энергетики Академии наук Белорусской ССР. Она также является по сценарию членом правительственной комиссии.

Интересно, что Уотсон и Скарсгард уже снимались вместе. Это было в 1996 году в фильме культового режиссера Ларса фон Триера «Рассекая волны». Стеллан после этого стал любимым актером фон Триера. Он сыграл еще в четырех его картинах — «Танцующая в темноте», «Догвиль», «Меланхолия» и «Нимфоманка».

Но вернемся к рейтингу IMDB.com. В список входят 250 телесериалов, снятых в разные годы. В первую десятку кроме «Чернобыля» попали также «Планета Земля 2» (2016 год), «Братья по оружию» (2001 год), «Планета Земля» (2006 год), «Во все тяжкие» (2008 год), «Игра престолов» (2011 год), «Прослушка» (2002 год), «Наша планета» (2019 год), «Космос: Одиссея через пространство и время» (2014 год), «Голубая планета 2» (2017 год).

Примечательно, что в первой десятке самых популярных сериалов пять являются документальными, а «Чернобыль» и «Братья по оружию» основаны на реальных событиях.

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