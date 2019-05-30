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Грязь и разруха: одесситка показала фото и видео жутких условий в больнице
В социальные сети выложили фото и видео, снятые в инфекционной больнице Одессы, которые их автор назвала «криком души». Ранее в сети опубликовали видео, снятое в одной из больниц Кривого Рога, на котором запечатлели ползущую в туалет пациентку и отсутствие медработников.
Одесситка Лия Чекова (Liya Chekova) охарактеризовала увиденное в лечебном учреждении так: «Можно снимать военный фильм». По ее словам, если между стеклами окна возле центрального входа посеять семена, то они взойдут.
«Неужели дорого стоит краска, известь, тряпка и моющие средства. Больница городская, у нас сейчас в городах децентрализация, неужели нельзя выделить деньги? И это в Одессе, городе экономически не бедном. Перед морвокзалом делают красивые парки, чтобы иностранцы, когда вышли из лайнера, сказали как красиво. Пусть они увидят детскую больницу Валиховский корпус, они будут в шоке. В больнице каждый уголок должен быть стерильным. Вымыть и привести его в порядок можно недорого», — возмущается одесситка.
Под этим постом на ее страничке в Facebook завязалась оживленная дискуссия. Люди, обращавшиеся в это медучреждение, пишут, что там работают очень хорошие медики-специалисты, а вот с помещением — беда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родственники пациентов больницы в поселке Акимовка Запорожской области показали антисанитарию, царящую в хирургическом отделении медучреждения: нашествие насекомых-вредителей и матрасы в подозрительных пятнах.
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