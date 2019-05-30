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Был очень удивлен: новый глава УГО Оцерклевич рассказал о реакции на свое назначение
Новый начальник Управления госохраны Алексей Оцерклевич был шокирован предложением возглавить УГО. По его словам, это предложение было для него неожиданным.
«Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное», — сказал Оцерклевич, сообщает «Украинская правда».
О предложении ему сообщили получил несколько дней назад.
«Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение», — рассказал подробности Оцерклевич.
Он согласился на данное предложение, так как понимает, что «надо ломать систему».
«Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, — тяжелые. И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему», — отметил он.
По словам нового начальника УГО, с президентом Владимиром Зеленским до указа он знаком не был.
Как писали «ФАКТЫ», 29 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Управления государственной охраны военного Алексея Оцерклевича.
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