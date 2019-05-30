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В аэропорту «Киев» открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free (фото)
27 мая 2019 года состоялось торжественное открытие очередного мультибрендового магазина Heinemann Duty Free в новой части терминала А аэропорта «Киев» им. Сикорского («Жуляны»).
Базирующаяся в Гамбурге компания Gebr Heinemann работает в 100 странах мира на всех континентах. Запуск магазина осуществила украинская компания BF&GH Travel Retail, оперирующая дьюти-фри розницей Heinemann в Украине.
На открытии присутствовал вице-президент Gebr Heinemann Ричард Хойер (Richard Hoyer), который тепло приветствовал расширение инфраструктуры аэропорта «Киев», необходимой для обеспечения динамичного ежегодного роста пассажиропотока, демонстрируемого аэропортом на протяжении последних лет (52% в 2018).
«На протяжении 9 лет мы осуществляем успешные инвестиции в украинский рынок и верим в стратегическое бизнес-партнерство с аэропортами, — комментирует Хойер. — Наша цель — лучший в мире шопинг для наших клиентов, который мы обеспечиваем, сотрудничая с лидирующими международными брендами и предоставляя великолепный ассортимент парфюмерии и косметики, аксессуаров, алкоголя и сладостей».
Саймон Форд (Simon Forde), генеральный директор украинского предприятия BF&GH Travel Retail, которое на сегодняшний день насчитывает 527 сотрудников, отметил, что ему очень нравится жить Киеве и работать в компании BF&GH Travel Retail. По его словам, Украина — страна с огромным потенциалом, растущим количеством авиапассажиров и удивительным развитием аэропортов.
Имеющий за плечами 30-летний опыт работы в рознице различных операторов дьюти-фри и посетивший Украину впервые в 2003 году, Саймон сказал:
«Вместе с тем в Украине существует ошибочное мнение, что бизнес дьюти-фри магазинов прост и легок. В реальности все как раз наоборот! Кроме того, что мы имеем фиксированные арендные ставки, аэропорты получают процент от наших продаж и, если продажи растут, растут и доходы аэропортов. Эта бизнес- модель действует во всех европейских странах. Более того, мы вносим значительные инфраструктурные платежи и, помимо этого, отдельно оплачиваем услуги аэропорта. Мы строим такие партнерские отношения с аэропортами потому, что верим в долгосрочное эффективное бизнес- сотрудничество, а также потому, что мы уверены, что с помощью нашего ассортимента делаем путешествие лучше! Heinemann, как лидирующий оператор дьюти-фри, имеет достаточно опыта и энтузиазма чтобы создать для украинского пассажира поистине незабываемые впечатления от шопинга. Мы с радостью приветствуем пассажиров в нашем магазине в новой части терминала А аэропорта „Киев“, а также в Борисполе и Одессе!»
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