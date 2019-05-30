Uber начнет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом

Мир

Американская международная компания Uber, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, объявила о новшестве, которое скоро будет введено в действие. Высокий рейтинг будет важен не только для водителей, но и для пассажиров. Клиентам с низким рейтингом может быть отказано в предоставлении услуг Uber. Об этом, как пишет USA Today, заявила представительница компании Кейт Паркер.

Пассажиры будут получать рекомендации относительно того, как улучшить свой рейтинг. При этом зачтется вежливое поведение, аккуратность и отсутствие обращенных к водителю просьб превысить лимит скорости. Если клиенты даже после нескольких напоминаний не воспользуются возможностью повысить свой рейтинг, им будет отказано в доступе, а их аккаунт будет деактивирован. «Уважение — это дорога с двухсторонним движением», — сказала Паркер. Для начала новшество будет испробовано на жителях США и Канады.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Uber: гид для начинающего».

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