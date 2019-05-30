- 10:11 Трагедия на шахте «Лесная» совпала с эпизодом сериала «Слуга народа»
- 10:05 Uber начнет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом
- 10:01 В аэропорту «Киев» открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free
- 9:58 Был очень удивлен: новый глава УГО Оцерклевич рассказал о реакции на свое назначение
- 9:51 То ли еще будет: сеть насмешили жалобы боевика «ДНР» на плохое отношение мирных граждан
- 9:40 73-летний опекун признан виновным в изнасиловании восьмилетней девочки, называвшей его дедушкой
- 9:30 Грязь и разруха: одесситка показала фото и видео жутких условий в больнице
- 9:20 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
- 9:16 Китаец подарил своей девушке в личное пользование часть океана за 99 тысяч долларов
- 9:14 Крушение военного вертолета в Ровенской области: выяснились новые детали
Uber начнет отказывать в поездках пассажирам с низким рейтингом
Американская международная компания Uber, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, объявила о новшестве, которое скоро будет введено в действие. Высокий рейтинг будет важен не только для водителей, но и для пассажиров. Клиентам с низким рейтингом может быть отказано в предоставлении услуг Uber. Об этом, как пишет USA Today, заявила представительница компании Кейт Паркер.
Пассажиры будут получать рекомендации относительно того, как улучшить свой рейтинг. При этом зачтется вежливое поведение, аккуратность и отсутствие обращенных к водителю просьб превысить лимит скорости. Если клиенты даже после нескольких напоминаний не воспользуются возможностью повысить свой рейтинг, им будет отказано в доступе, а их аккаунт будет деактивирован. «Уважение — это дорога с двухсторонним движением», — сказала Паркер. Для начала новшество будет испробовано на жителях США и Канады.
Ранее «ФАКТЫ» писали — «Uber: гид для начинающего».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?