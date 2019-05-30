Украина

Российский самолет засекли в небе над Украиной: карта полета

В сеть выложили карты странных маневров российского самолета, летевшего по маршруту «Симферополь — Самара» и, похоже, пролетевшего над Херсонской областью. Напомним, что Украина и Россия официально прервали авиасообщение с октября 2015 года.

«Рейс „Симферополь — Самара“ заблудился. Сейчас этот самолет летит над территорией Украины над Херсонской областью», — написал в Twitter интернет-пользователь, отслеживавший маршрут лайнера Уральских авиалиний.

Рейс Сімферополь — Самара щось заблукав.



Зараз цей літак летить над територією України над Херсонщиною. pic.twitter.com/y8AQrDMYZg — Д Е Н Ч И К 25+ (@Denis_S_L) 30 мая 2019 г.

В комментариях под этим постом интернет-пользователи предположили, что сбоил флайрадар. Другие говорили о сознательной провокации.

«Иногда флайрадар тупит и так может показывать, ошибочно».

Это называется провокация. Заблудиться ТАК невозможно".

«Это сознательная провокация и проверка реакции — транспондер включен только на административной границе с оккупированным Крымом».

Также автор поста выложил странную траекторию полета самолета в районе оккупированного Донецка.

Он также показал, как обычно летают российские самолеты в оккупированный Крым и обратно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе ООС рассказывали об опасных маневрах российских самолетов в районе Азовского моря.

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