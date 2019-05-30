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Российский самолет засекли в небе над Украиной: карта полета
В сеть выложили карты странных маневров российского самолета, летевшего по маршруту «Симферополь — Самара» и, похоже, пролетевшего над Херсонской областью. Напомним, что Украина и Россия официально прервали авиасообщение с октября 2015 года.
«Рейс „Симферополь — Самара“ заблудился. Сейчас этот самолет летит над территорией Украины над Херсонской областью», — написал в Twitter интернет-пользователь, отслеживавший маршрут лайнера Уральских авиалиний.
Рейс Сімферополь — Самара щось заблукав.— Д Е Н Ч И К 25+ (@Denis_S_L) 30 мая 2019 г.
Зараз цей літак летить над територією України над Херсонщиною. pic.twitter.com/y8AQrDMYZg
В комментариях под этим постом интернет-пользователи предположили, что сбоил флайрадар. Другие говорили о сознательной провокации.
«Иногда флайрадар тупит и так может показывать, ошибочно».
Это называется провокация. Заблудиться ТАК невозможно".
«Это сознательная провокация и проверка реакции — транспондер включен только на административной границе с оккупированным Крымом».
Также автор поста выложил странную траекторию полета самолета в районе оккупированного Донецка.
Он также показал, как обычно летают российские самолеты в оккупированный Крым и обратно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в штабе ООС рассказывали об опасных маневрах российских самолетов в районе Азовского моря.
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