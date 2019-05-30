Бум автоугонов в больших городах: полиция не гарантирует безопасность вашей машине, — СМИ

Общество

По данным Национальной полиции Украины, на протяжении 2018 года на территории Украины было зафиксировано 4092 случая незаконного завладения автомобилями. Среди воров наибольшей «популярностью» пользуются дешевые авто отечественного производства, а также более дорогие марки автомобилей немецкого и японского производства, сообщает «Апостроф».

Несмотря на то что по сравнению с позапрошлым годом статистика улучшилась (в 2017 году было украдено 5684 авто), фактически для больших городов ситуация существенно не изменилась. Шокирующая статистика свидетельствует о том, что наихудшая ситуация сложилась в столице. Из всех зарегистрированных в 2018 году случаев незаконного завладения авто в Украине, 25% приходится именно на Киев. Для сравнения: на Одесскую область приходится 10%, на Днепропетровскую — 9%. Но статистика по возвращенным автомобилям еще более удручающая: из украденных за первые три месяца 2019 года 766 машин найти и вернуть удалось лишь 250, что составляет всего 32,6%. Такой показатель раскрываемости преступлений свидетельствует о беспомощности правоохранительных органов.



Среди «любимых» марок воров — дешевые модели ВАЗ и Daewoo, владельцы которых часто пренебрегают любыми защитными средствами. Среди более дорогих моделей, на которые охотятся воры, — Toyota, Mercedes и Honda.

Пытаясь сэкономить на охранной системе, водители часто ограничиваются только установлением штатной сигнализации. Полиция и страховые компании обращают внимание на то, что воры чаще всего пользуются невнимательностью и беспечностью владельцев авто и отслеживают «легкую добычу».

«Идеальная защита должна быть многоуровневой», — такое мнение высказала директор компании «Экспресс Страхование» Татьяна Щучьева.

По ее словам, кроме эффективной спутниковой сигнализации надо использовать устройства блокировки руля, замка зажигания и педалей. С такой многоуровневой защитой риск угона уменьшается на 50%. Страховщики компании «АХА Страхование» отмечают также то, что ни одна охранная система не гарантирует полной защиты авто, и рекомендуют страховой полис полное КАСКО.

Почему большинство краж происходят в больших городах? Из-за развитой дорожно-транспортной инфраструктуры здесь больше не только машин, но и возможностей для незаметного завладения чужим имуществом. Так, огромные стоянки возле торгово-развлекательных центров и дворы многоэтажек являются излюбленными местами угонщиков. Одной из самых больших проблем столицы, например, является именно отсутствие паркингов, что вынуждает водителей не только нарушать ПДД, оставляя машины в неположенных местах, но и бросать их без всякой охраны.

Эффективным решением проблемы автомобильных краж стала бы сверхсовременная система видеонаблюдения, но до ее полноценной имплементации еще очень далеко. Когда в Украине будет реализована программа видеонаблюдения — вопрос к исполнительной власти. Более того, если в ближайшее время не вмешаться в ситуацию, это может привести к увеличению стоимости страховых полисов, за которые придется платить именно автовладельцам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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