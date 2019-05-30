ЕБРР поддерживает реформу энергорынка в утвержденной законом модели, — СМИ

Политика

Европейский банк реконструкции и развития поддерживает планы Украины по проведению реформы энергорынка. Об этом сказано в официальном заявлении банка, сообщает «Деловая Столица».

«Мы активно поддерживаем идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку в энергетическом секторе, так как считаем это наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии. В 2017 году ЕБРР вместе со всеми ключевыми международными партнерами Украины настоятельно рекомендовал принятие поправок к закону о рынке электроэнергии. Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев», — отмечено в заявлении ЕБРР.

В Банке также сообщили, что готовы оказать всяческую помощь, чтобы второй этап энергореформы (внедрение оптового рынка электроэнергии) был запущен как можно скорее, а украинские потребители как можно быстрее смогли воспользоваться преимуществами либерализации данного рынка.

Впрочем, как следует из текста заявления, Европейский банк реконструкции и развития рекомендует отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок. В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля. Она предполагает имплементацию норм Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Согласно данным регулятора (НКРЭКУ), Украина готова к запуску оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, как это предусмотрено Законом «О рынке электроэнергии».

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