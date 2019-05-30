В Каменском взорвали банкомат: детали с места ЧП

Происшествия

В четверг, 30 мая, около 5:00 утра в Каменском (Днепропетровская область) неизвестные подорвали банкомат «ПриватБанка». Накануне аналогичное чрезвычайное происшествие произошло в Киеве.

Как сообщает «Информатор», ЧП произошло в магазине на улице Дорожной, 24, рядом с которым находится средняя школа № 34. К счастью, никто не пострадал. Разве что в магазине взрывной волной чуть «повело» крышу.

Позже выяснилось, что злоумышленникам удалось скрыться, прихватив с собой деньги из банкомата, сумма похищенного устанавливается. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае этого года банкомат «ПриватБанка» подорвали в Днепре. Грабители сильно повредили банкомат и стену, в которую он был вмонтирован, но добраться до денег не смогли.

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