26.56 / 26.86 29.49 / 29.94
Киев: +25
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Отсрочка старта рынка электроэнергии означает его фактическую отмену, — Корольчук

12:09 30 мая 2019 26
Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Отсрочка старта рынка электроэнергии грозит полным свертыванием реформы. Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

«Лично я не сомневаюсь, что если старт рынка отодвинут далее до конца года, то его введения мы не увидим еще долго. Решение по долгам на энергорынке и вопрос компенсации тарифов фактически готовы. Их нужно просто принять. Все другие вопросы не являются легкими и на 100% будут корректироваться в ходе внедрения рынка. Однако длинная 15-летняя дорога к рынку электроэнергии (почти с начала 2000-х) и последние события могут привести нас… назад к регулируемому рынку. Наверное, кому-то так лучше», — считает эксперт.

По мнению эксперта, аргументация сторонников отсрочки реформы, в частности, о росте тарифов на электроэнергию после запуска рынка, не выдерживает критики.

«Если на газ растет цена, то все нормально. И Зеленский садится за один стол с Коболевым, который уже разве что во сне не говорит о рыночных тарифах на газ для населения. А тарифы на электроэнергию, если и вырастут (вряд ли в этом году), то будут действовать системы субсидий, как и на рынке газа», — отмечает эксперт.

Корольчук считает, что на самом деле это решение лоббируют для того, чтобы не платить рыночную цену за электроэнергию.

«Рынок электроэнергии нужно отложить, потому что кому-то, кто очень часто стал раздавать интервью (Коломойский), и кто не менее часто молчит (Пинчук), не хочется платить рыночную цену за электроэнергию? Это так или не так?» — написал Корольчук .

Напомним, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии» новый рынок электроэнергии должен быть введен с 1 июля 2019 года. В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта реестр. № 10 318 и № 10 318−1, в которых предлагается отсрочить запуск рынка на 3 и 9 месяцев соответственно. 28 мая депутаты отказались включить законопроект 10 318 в повестку дня сессии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины